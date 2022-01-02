لهم حرية الاختيار.. علي الحجار يتحدث لأول مرة عن أبنائه وعلاقتهم بالفن

أبنائكم ليسوا لكم

قال الفنان على الحجار، إن ابنته كانت السبب في إعادته 12 سنة إلى الوراء وكانت كالقمر منذ ولادتها، موضحا أن ابنه يوسف أيضا يؤلف مقطوعات موسيقية مميزة ويعزف البيانو منذ ولادته.ل

وأضاف "على الحجار" خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أنه لا يخاف على أولاده من اي شئ، إيمانا منه بالله عز وجل بأن الله لا يظلم احد، وكل إنسان له نصيب من الدنيا.

وأشار "علي الحجار" إلى أنه لم يجبر أولاده على شئ وترك لهم حرية الاختيار لحياتهم، ولكن حرص على التربية الصحيحة والقيم والأخلاق لأنهم من الأساسيات، مستشهدا بمقولة:"أبنائكم ليسوا لكم".