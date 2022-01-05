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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفنان التشكيلي عصمت داوستاشي في ضيافة صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

صدى البلد

يستضيف صالون  أوبرا الإسكندرية الثقافي؛ التشكيلي الكبير عصمت داوستاشي، في أمسية يستعرض خلالها مشواره الفني، ويناقش ارتباط التشكيل بالأدب والنقد.

ويشارك في الأمسية، الدكتور محمود رشدي، أستاذ نظم المعلومات وخبير إدارة الأزمات، المخرج محمد الدخاخني، مخرج فيلم رحلة داوستاشي، وتديره الإعلامية هدى الساعاتي، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، مدير عام الأنشطة الثقافية بالأوبرا، وذلك في السابعة مساء الاثنين 10 يناير على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، ويصاحبه معرض لأعمال داوستاشي إلى جانب فقرة موسيقية.

المستنير دادا

جدير بالذكر أن عصمت داوستاشي - تشكيلي وكاتب وناقد، ويعد أحد علامات الفن المصري المعاصر، ولد بالإسكندرية عام 1943، وتخرج في كلية الفنون الجميلة قسم النحت عام 1967؛ تميّز بأسلوب خاص في أعماله الفنية أشبه بالتصوف، وله عدة إصدارات أدبية وتجارب في السيناريو والقصة القصيرة.

بدأ عصمت فنه؛ بعمل تشكيلات تجريدية، مُستفيدًا من خبرته في الفوتوغرافيا، ومستخدما الكولاج «القص واللصق»، ثم واصل الرسم لفترة، ليعود بعد ذلك بأسلوب جديد، ويغير اسمه من عصمت عبد الحليم إلى عصمت داوستاشي، وأطلق على نفسه - اسم المستنير دادا؛ إضافة إلى أن لوحاته أخذت شكل سيريالي يميل إلى الدادية؛ مشحونة بالرمز والعناصر والألوان القوية.

أقام أول معرض له في الرسم والتصوير الزيتي عام 1962، قبل أن يدرس فن النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

عمل دواستاشي 4 سنوات في ليبيا حتى 1972 في الإخراج والرسم الصحفي، وأقام أحد معارضة في بنغازي، ثم عمل في التليفزيون المصري مخرجا مساعدا في البرامج الثقافية، وعمل من نوفمبر 73 بوزارة الثقافة، مشرفًا على المعارض بالمراقبة العامة للفنون الجميلة بالإسكندرية بمتحف محمود سعيد.

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