عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر

مسار العائلة المقدسة
مسار العائلة المقدسة

رصد برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، فقرة لمناقشة آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

 

في البداية قالت نيفين عزت أحد مسؤولي تسويق رحلة العائلة المقدسة في مصر والعالم، إن مسار العائلة المقدسة حلم قديم، ولم يكن تتوفر الإرادة السياسية له، مضيفة أن ما وصلنا له اليوم لم نكن نتخيله.


وأضافت أحد مسؤولي تسويق رحلة العائلة المقدسة في مصر والعالم، أن كل الوزارات جلست مع بعضها وبدأت التنسيق فيما بينها لإنجاح هذا الأمر، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تعي أهمية هذا الأمر وتعطي له كل الدعم الحقيقي.


من جانبه وصف المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، المسار، قائلا: "شيء روحاني أكثر شمولا، وهناك أهمية سياحية للمسار".


 

 

مسار العائلة العائلة المقدسة القيادة السياسية وزارة السياحة اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

رحلة العائلة المقدسة والمحميات الطبيعية على طاولة "ثقافة الدقهلية"

ترشيحاتنا

بعد تزايد قتل الفتيات.. مظاهرات في فرنسا للتنديد بالعنف المنزلي ضد النساء

العربيات اتعجنت.. تامر أمين يكشف سبب حادث الدائري الأوسطي

50 جنيها شهريا قيمة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل.. فيديو

أحمد موسى: حادث الأوسطي دامي.. ويجب ردع سيارات النقل

أحمد موسى يطالب وزير الداخلية بشن حملات تحليل مخدرات على الطريق الدائري الأوسطي

ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

شلل مروري بسبب حادث الطريق الدائري الأوسطي بحلوان.. صور

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

النيابة التونسية تحيل راشد الغنوشي و4 مسؤولين آخرين للقضاء

حلق شعره.. تفاصيل أول ظهور لـ محمد صلاح في مران منتخب مصر

الفراخ البيضاء بـ29 جنيها وجوز الحمام بـ55.. أسعار الدواجن بالأسواق اليوم |فيديو

لتحصيل الفواتير إلكترونيا.. الكهرباء تنظم دورات تدريبية للمحصلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

فيديو

نهاية سفاح الإسماعيلية.. الحكم بإعدام دبور بعد استطلاع رأي المفتي

بقلب في جيوب جوزي.. مبروك عطية يرد بقوة.. فيديوجراف

التملك نهاية المدة.. 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار.. فيديوجراف

شاهد.. القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» للقوات البحرية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ