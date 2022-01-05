تعرف على آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر

رصد برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، فقرة لمناقشة آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر.

في البداية قالت نيفين عزت أحد مسؤولي تسويق رحلة العائلة المقدسة في مصر والعالم، إن مسار العائلة المقدسة حلم قديم، ولم يكن تتوفر الإرادة السياسية له، مضيفة أن ما وصلنا له اليوم لم نكن نتخيله.



وأضافت أحد مسؤولي تسويق رحلة العائلة المقدسة في مصر والعالم، أن كل الوزارات جلست مع بعضها وبدأت التنسيق فيما بينها لإنجاح هذا الأمر، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تعي أهمية هذا الأمر وتعطي له كل الدعم الحقيقي.



من جانبه وصف المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، المسار، قائلا: "شيء روحاني أكثر شمولا، وهناك أهمية سياحية للمسار".



