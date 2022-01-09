نشرة الصحة والمرأة| 12 نصيحة لمعلمة المنصورة وطليقها.. معلومات مهمة عن أوميكرون والجرعة المعززة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة في مجالي الصحة والمرأة خلال الساعات الماضية، إليكم أبرز التفاصيل.

القواعد الخمسة لفطور صحي يساعد على إنقاص الوزن

إنقاص الوزن أمر يسعى إليه الكثير من الأشخاص، ويجب أن يبدأ من وجبة الفطور وليس الغداء كما يفعل البعض، وجبة الفطورأهم وجبة في اليوم لأنه يوفر لجسمك إمدادات أساسية من الجلوكوز مما يساعد في زيادة مستويات الطاقة لديك.

التفاح والجزر.. أهم أطعمة تحمى من مرض السرطان

تلعب الأطعمة التى نتناولها دور كبير في الوقاية من الأمراض وفي مقدمتها السرطان ، فبالرغم من خطورة هذا المرض إلا أن هناك عدد كبير من الأبحاث يؤكد فاعلية بعض الأطعمة في تقليل احتمالات الإصابة بمرض السرطان.

أنا تعبت وهنتحر. .. استشاري يوجه 12 نصيحة لمعلمة المنصورة وطليقها

معلمة فيديو الرقص أو معلمة المنصورة أشهر واقعة تصدرت التريند خلال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي، وأدت إلى انقسام الآراء، منهم من يدافع بحجة الحرية الشخصية وأنها كانت بعيدة كل البعد عن الساحة التعليمية، والبعض الآخر نظر لكونها معلمة ولابد أن تحترم مهنتها في كل مكان تضع قدميها فيه.

دراسة تكشف معلومات مهمة عن أوميكرون والجرعة المعززة

توصلت دراسة حديثة إلى أن الجسم لن يكتسب مناعة ضد متحور أوميكرون بدون الحصول على جرعة معززة من اللقاحات خاصة لقاح فايزر وموديرنا.