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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التفاح والجزر.. أهم أطعمة تحمى من مرض السرطان

السرطان
السرطان

تلعب الأطعمة التى نتناولها دور كبير في الوقاية من الأمراض وفي مقدمتها السرطان ، فبالرغم من خطورة هذا المرض إلا أن هناك عدد كبير من الأبحاث يؤكد فاعلية بعض الأطعمة في تقليل احتمالات الإصابة بمرض السرطان.

موازنة نظامك الغذائي ببعض الأطعمة يمكن أن يساعدك في الوقاية من عدة أنواع من السرطان حيث يعد التلوث المتزايد في البيئة، والإفراط في إضافة واستخدام المواد الكيميائية في الزراعة وإنتاج الغذاء من بعض الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بالسرطان على مر السنين، وفي الواقع، للشفاء وكذلك الوقاية من السرطان.

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 ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا" فإن تناول بعض الأطعمة بشكل يومي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان ومحاربة العلامات المبكرة له.


الخضروات

 مثل اللفت والبروكلي والقرنبيط فهى مليئة بالمعادن والفيتامينات والمركبات المضادة للسرطان التي تساعد في الحد من تطوره، حيث تحتوي الخضراوات الصليبية على مركب يسمى سلفورافين وله خصائص مضادة للسرطان.

وفقًا لبحث وجد أن السلفورافين يثبط بشكل كبير نمو الخلايا السرطانية ويحفز موت الخلايا في سرطان القولون كما أنه يثبط إنزيم هيستون ديسيتيلاز المرتبط بالسرطان وتطوره.

الجزر 

فهو غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويحتوى الجزر على كميات عالية من البيتا كاروتين، والتى قد تمنع وتعالج عدة أنواع من السرطان.

ووفقًا لدراسة حديثة يلعب بيتا كاروتين فى الجزر دورًا محوريًا في دعم جهاز المناعة ويساعد في تجديد الخلايا،و وجدت مراجعة للعديد من الدراسات أن بيتا كاروتين مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان خاصة في الثدي والبروستاتا.

التفاح 

لأنه غني بمركبات نباتية تسمى البوليفينول وهى تحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات، وتمتلك مادة البوليفينول الموجودة في التفاح خصائص مضادة للسرطان ومقاومة للأورام الخبيثة.

كما أن التفاح يثبط بشكل كبير نمو خلايا سرطان الثدي، ولا يؤثر على الخلايا الطبيعية خاصة عند تناوله طازجا ويفضل التفاح الأخضر أو ​​الموسمي.

 التوت 

فهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية لكن وجود مضادات الأكسدة في التوت يجعلها غذاء قويا للوقاية من السرطان، ووفقًا للدراسة فإن وجود الأنثوسيانين وهو مركب في التوت يقلل من المؤشرات الحيوية لسرطان القولون.

عين الجمل
يساعد تناول عين الجمل في الوقاية من عدة أنواع من السرطانات، حيث وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان، فإن معظم المكسرات لها خصائص تمنع الإصابة بالسرطان، لكن الدراسات تدعي أن عين الجمل له قدرات كبيرة في مكافحة السرطان، ويمتلك زيت الجوز “عين الجمل” بخصائص عالية في قمع الأورام.

السرطان سرطان القولون الالتهابات الخلايا السرطانية البروستاتا العلامات المبكرة

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