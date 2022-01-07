أعراض سرطان الأمعاء.. الأسباب طرق العلاج



سرطان الأمعاء هو مصطلح عام للسرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة. اعتمادًا على مكان بدء السرطان ، يُطلق على سرطان الأمعاء أحيانًا سرطان القولون أو المستقيم.

يعد سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا

معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم به تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

أعراض سرطان الأمعاء

الأعراض الثلاثة الرئيسية لسرطان الأمعاء هي:

الدم المستمر في برازك

يحدث ذلك بدون سبب واضح أو يرتبط بتغيير في عادة الأمعاء

تغيير مستمر في عادة الأمعاء - والتي عادة ما تضطر إلى التبرز أكثر وقد يصبح برازك أكثر سيلانًا



ألم مستمر في أسفل البطن ، أو انتفاخ أو انزعاج - يحدث دائمًا بسبب الأكل وقد يكون مرتبطًا بفقدان الشهية أو فقدان الوزن بشكل غير مقصود



معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لا يعانون من سرطان الأمعاء. يمكن أن تسبب مشاكل صحية أخرى أعراضًا مشابهة. فمثلا:

غالبًا ما يكون الدم في البراز مصحوبًا بألم أو وجع بسبب البواسير

عادة ما يحدث تغيير في عادة الأمعاء أو ألم في البطن بسبب شيء أكلته

أسباب الإصابة بسرطان الأمعاء



لا يُعرف السبب الدقيق لسرطان الأمعاء ، ولكن هناك عددًا من الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك ، بما في ذلك:

العمر

ما يقرب من 9 من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان الأمعاء تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر



النظام الغذائي

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء أو المصنعة وقليلة الألياف إلى زيادة مخاطر إصابتك



الوزن

سرطان الأمعاء أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة



ممارسة الرياضة

يزيد عدم النشاط من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء



الكحول

شرب الكحول قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء



التدخين

قد يزيد التدخين من فرص الإصابة بسرطان الأمعاء

التاريخ العائلي

وجود قريب (أم أو أب أو أخ أو أخت) أصيب بسرطان الأمعاء تحت سن الخمسين يعرضك لخطر أكبر للإصابة بهذه الحالة ؛ يتم تقديم الفحص للأشخاص في هذه الحالة ، ويجب عليك مناقشة هذا الأمر مع طبيب عام

يمكن علاج سرطان الأمعاء باستخدام مجموعة من العلاجات المختلفة ، اعتمادًا على مكان السرطان في أمعائك ومدى انتشاره.

العلاجات الرئيسية هي:

الجراحة

تتم إزالة الجزء السرطاني من الأمعاء. إنها الطريقة الأكثر فعالية في علاج سرطان الأمعاء وفي كثير من الحالات هي كل ما تحتاجه



العلاج الكيميائي

حيث يستخدم الدواء لقتل الخلايا السرطانية



العلاج الإشعاعي

حيث يستخدم الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية