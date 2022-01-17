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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة : ربي يحفظ الإمارات الحبيبة قيادة وشعبا

لطيفة التونسية
لطيفة التونسية

حرصت الفنانة لطيفة التونسية علي دعم دولة الإمارات عقب استهداف مطار أبوظبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت لطيفة التونسية في تويتة لها: “ربى يحفظك دولة الامارات الحبيبة قيادة وشعبا”.

 

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وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضيها، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد وتتوعد بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب. 

 

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق و منشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدة أنها تواصل جرائمها دون رادع وتسعى لنشر الإرهاب والفوضى بالمنطقة"ذ،  حسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ودعت الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين، معتبرة تلك الهجمات جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد البيان، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، متوعدا بأن هذا الاستهداف لن يمر دون عقاب، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي والمواساة للمصابين. 

وكانت شرطة أبوظبي قد أعلنت السيطرة على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح، وأعلنت سقوط 3 قتلى، أحدهم باكستاني واثنين من الجنسية الهندية، مع إصابة 6 آخرين في الحادثة، حسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام). 

وقالت الشرطة، إنها رصدت طائرتين مسيرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة. 

وأشارت إلى احتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وأنه قد وقع حريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.

 

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