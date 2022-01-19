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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء العمل في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بدلجا بالمنيا

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة بجميع بأجهزتها التنفيذية تسارع من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، في 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، إلى جانب عقد اجتماع أسبوعي، لاكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي .

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانياً على كافة المشروعات لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات .

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، بدء العمل في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا علي مساحة 10 أفدنة وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة " ، كما تابع رئيس المركز عددا ً من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية دلجا وبني حرام والقرى التابعة لها ، مشدداً على تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة لتسهم في التيسير علي المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم .

وتابع اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى ، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، بقرية البراجيل بمجلس قروى إبشادات ، وذلك للوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد لها .

كما تفقد. رئيس المركز الأراضي المقترحة لإقامة وحدات صحية بقرية البراجيل وإبشادات.

كما تفقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية ابيوها لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة".

حيث تفقد رئيس المركز أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي  ومجمع زراعي وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية  لابيوها والقرى التابعة لها  .

المنيا السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة محافظ المنيا الوحدات المحلية تطوير قرى الريف معالجة الصرف الصحي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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