بعد حبس المتهم.. التفاصيل الكاملة لمقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفرالشيخ

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بدسوق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت النيابة العامة في السابع عشر من شهر يناير الجاري بلاغاً من الشرطة بوفاة المجني عليها روان بالمستشفى، ووجود إصابات بجسدها وحول عنقها، فانتقلت النيابة العامة لمناظرتها ومعاينة سطح العقار الذي عثر عليها به، وتحفظت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه لفحصها.

وسألت النيابة العامة ذوي المجني عليها فانتهت أقوالهم إلى أنهم يوم وفاتها تلقوا نبأ من مجهول عبر هاتفها بتواجدها مع شخص بسطح أحد العقارات، ولما تبين تضليله لهم عاودوا الاتصال به فأعلمهم بمكانها الصحيح، فأسرعوا إليها وتبينوها هناك ملقاة على الأرض ملفوف حول عنقها قطعة من القماش، فحاولوا إغاثتها ولكن لم تفلح محاولات إسعافها.

وبطلب النيابة العامة تحريات الشرطة أسفرت عن تحديد شخص مرتكب الواقعة، وأنه تعقب أثر المجني عليها عازمًا قتلها لسرقتها.

ونفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط المتهم أُلقي القبض عليه، وباستجوابه أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة موضحًا أنه تعقب المجني عليها حتى دلفت مدخل عقار ذويها، فأوقفها واقتادها إلى السطح وسرق منها قرطا ذهبيا وهاتفا محمولًا، وخلال محاولتها الفرار منه جذبها بقوة من غطاء رأسها فالتف حول عنقها حتى سقطت من شدة الجذب ففر هاربًا، ثم بتلقيه اتصالات من ذوي المجني عليها عبر هاتفها المسروق، ادعى لهم تواجدها بمكان غير الذي سقطت فيه، ولما لاحقوه باتصالاتهم أرشدهم عن مكانها الصحيح، ووضع شريحة هاتف المجني عليها بهاتف زوجته، فسألت النيابة العامة الأخيرة وشهدت أن زوجها أخذ هاتفها منها عقب عودته المنزل يوم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطياً على ذمة الواقعة.

وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية بمحل الحادث حاكى خلالها المتهم كيفية ارتكابه الجريمة تفصيلًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفي سياق متصل، لم تنقطع الأحزان عن مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بسبب الصدمة والفاجعة التي استقيظ عليها الأهالي أمس الأول، بمقتل الطالبة الجامعية روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق، والعثور على جثتها أعلى سطح العمارات السكنية بمدينة دسوق مقر سكن خالتها.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، إلى سرادق عزاء كبير حزناً وحداداً على وفاة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة، والتي كانت تحظى بحب كبير في نادي دسوق كونها بطلة العالم في لعبة كرة السرعة، وكرمها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق.

وطالب أهالي مدينة دسوق، ورواد السوشيال ميديا، بسرعة القصاص العادل من الجاني، وسط إشادة برجال البحث الجنائى والأمن العام الذين تمكنوا من سرعة القبض على المتهم في أقل من 24 سنة وتقديمه للنيابة العامة التي تولت التحقيق معه.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس، قيام المتهم بقتل روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة، والطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ، بإجراء المعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وذلك برفقة فريق من النيابة العامة بدسوق، تحت إشراف المستشار سعود نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية.

ومن جانبها، فرضت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، كردوناً أمنياً حول مسرح الجريمة، والشارع المؤدي إلى العقار محل الجريمة، لحين الانتهاء من إجراء المعاينة التصويرية وإجراء تحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية.

ونجحت المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمحافظة كفر الشيخ، في كشف لغز مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بمدينة دسوق، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، حداداً شقي خطر، سبق اتهامه في 17 قضية.

وكشفت مصادر أمنية خاصة لـ «صدى البلد»، أن المتهم يدعي إ.إ 27 سنة حداد، وسبق اتهامه في 17 قضية مابين سلاح وبلطجة وسرقة بالإكراه ومخدرات، آخرها القضية 4493 لسنة 2018م جنايات قسم دسوق، ومسجل شقي خطر فئة ب مخدرات.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد العثور على روان.م 21 سنة، طالبة جامعية بكلية التربية، مقتولة بأحد العمارات السكنية بمدينة دسوق.

وجه اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بدسوق، والمقدم عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبها.

خطة أمنية محكمة

وبتفريغ الكاميرات، ومن خلال خطة أمنية محكمة تبين، أن وراء ارتكاب الواقعة حداد مسجل شقي خطر فئة ب مخدرات تحت رقم 1086، يدعي إ.إ 27 سنة، ومقيم حارة أبو العز، دائرة قسم شرطة دسوق.

وتبين أن المتهم تتبع المجني عليها حال توجهها إلى منزل خالتها وتحصل منها على 50 جنيها كانت بحوزتها عند مدخل العقار، وأرغمها على الصعود إلى أعلى سطح العقار، وتحصل على قرطها الذهبي بالإكراه، وحال فرارها منه، قام بخنقها بقطعة قماش «إيشارب» خاصة بها، حتى لا يفتضح أمره، وتركها وفر هارباً.

وعثر الأهالي على جثة روان ملقاة على وجهها أعلى سطح العمارة محل سكن خالتها، وترتدي كامل ملابسها مع وجود «إيشارب» أسود اللون وحول رقبتها، وعقب تقنين الإجراءات تم نقل الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفی دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة التي قامت بمناظرة الجثة وقام بفتح تحقيق موسع في الحادث تحت إشراف المستشار سعود نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية.