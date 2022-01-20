خنقها وهرب.. تفاصيل مثيرة في مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفرالشيخ

لم تنقطع الأحزان عن مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بسبب الصدمة والفاجعة التي استقيظ عليها الأهالي أمس الأول، بمقتل الطالبة الجامعية روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق، والعثور على جثتها أعلى سطح العمارات السكنية بمدينة دسوق مقر سكن خالتها.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر»، إلى سرادق عزاء كبير حزناً وحداداً على وفاة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة، والتي كانت تحظى بحب كبير في نادي دسوق كونها بطلة العالم في لعبة كرة السرعة، وكرمها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الأسبق.

وطالب أهالي مدينة دسوق، ورواد السوشيال ميديا، بسرعة القصاص العادل من الجاني، وسط إشادة برجال البحث الجنائى والأمن العام الذين تمكنوا من سرعة القبض على المتهم في أقل من 24 سنة وتقديمه للنيابة العامة التي تولت التحقيق معه.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس، قيام المتهم بقتل روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة، والطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ، بإجراء المعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وذلك برفقة فريق من النيابة العامة بدسوق، تحت إشراف المستشار سعود نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية.

ومن جانبها، فرضت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، كردوناً أمنياً حول مسرح الجريمة، والشارع المؤدي إلى العقار محل الجريمة، لحين الانتهاء من إجراء المعاينة التصويرية وإجراء تحويلات مرورية لتسيير الحركة المرورية.

ونجحت المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمحافظة كفر الشيخ، في كشف لغز مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بمدينة دسوق، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، حداداً شقي خطر، سبق اتهامه في 17 قضية.

وكشفت مصادر أمنية خاصة لـ «صدى البلد»، أن المتهم يدعي إ.إ 27 سنة حداد، وسبق اتهامه في 17 قضية مابين سلاح وبلطجة وسرقة بالإكراه ومخدرات، آخرها القضية 4493 لسنة 2018م جنايات قسم دسوق، ومسجل شقي خطر فئة ب مخدرات.

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد العثور على روان.م 21 سنة، طالبة جامعية بكلية التربية، مقتولة بأحد العمارات السكنية بمدينة دسوق.

وجه اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى بدسوق، والمقدم عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة دسوق لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبها.

وبتفريغ الكاميرات، ومن خلال خطة أمنية محكمة تبين، أن وراء ارتكاب الواقعة حداد مسجل شقي خطر فئة ب مخدرات تحت رقم 1086، يدعي إ.إ 27 سنة، ومقيم حارة أبو العز، دائرة قسم شرطة دسوق.

وتبين أن المتهم تتبع المجني عليها حال توجهها إلى منزل خالتها وتحصل منها على 50 جنيها كانت بحوزتها عند مدخل العقار، وأرغمها على الصعود إلى أعلى سطح العقار، وتحصل على قرطها الذهبي بالإكراه، وحال فرارها منه، قام بخنقها بقطعة قماش «إيشارب» خاصة بها، حتى لا يفتضح أمره، وتركها وفر هارباً.

وعثر الأهالي على جثة روان ملقاة على وجهها أعلى سطح العمارة محل سكن خالتها، وترتدي كامل ملابسها مع وجود «إيشارب» أسود اللون وحول رقبتها، وعقب تقنين الإجراءات تم نقل الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفی دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة التي قامت بمناظرة الجثة وقام بفتح تحقيق موسع في الحادث تحت إشراف المستشار سعود نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية.

وفي سياق متصل، نعى نادي دسوق الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عادل حسانين، روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بالنادي ببالغ الحزن والأسى، معلناً الحداد العام بالنادي وتوقف الأنشطة الرياضية لمدة 3 أيام.