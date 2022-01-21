"يونسكو" تنظم ندوة افتراضية عن "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو حول تنظيم اللجنة ندوة تعريفية "افتراضيًا" للدورة الثانية لمنافسات "الأسبوع العربي للبرمجة" بعنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية برئاسة لجنة تنسيقية تضم د. إبراهيم فتحى معوض أستاذ كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ومدير برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بجامعة الجلالة ومقرر لجنة الاتصالات والمعلومات باللجنة الوطنية ورئيس اللجنة التنسيقية للأسبوع العربي للبرمجة بجمهورية مصر العربية، وعضوية كلا من: د. هالة زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها سابقًا وعضو لجنة برنامجى IFAP & IPDC، د. تيسير حسن سليمان قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط وعضو لجنة برنامجى IFAP & IPDC، د. أحمد حسن يوسف عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة النيل وعضو لجنة برنامجى IFAP & IPDC.



وفي كلمتها، أكدت د. غادة عبدالباري أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في كافة المجالات دعت الكثير من النظم والحكومات إلى النظر في مواقعها من تلك التطورات في ظل نظم التعليم القائم على المعرفة، فضلاً عن ثورات التكنولوجيا وعلوم الحاسوب والبرمجة، مؤكدة أن الأسبوع العربى للبرمجة يعتبر مناسبًا لجيل زد ( Generation Z)‏، مشيرة إلى تميز هذا الجيل بالاستخدام الواسع للإنترنت من سن مبكرة، والقدرة على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات المحيطة بهم من خلال استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة.



ومن جانبه، أكد د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات على أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المؤسسات عن طريق العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية.



وأشار د. إبراهيم فتحي معوض إلى أهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مؤكدًا أن الدول العربية أقرت إستراتيجية الذكاء الاصطناعي، موضحًا أهمية هذه المسابقة في إعداد جيل عربي قادر على المنافسة العالمية، مشيدًا بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والمجلس الأعلى للجامعات فى مصر؛ لتقديم الدعم للمدارس المحيطة بالجامعات في هذا السياق.



وخلال الندوة، استعرضت م.جهاد درديري مدير عام التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات بالألكسو تجربة فلسطين فى الأسبوع العربى للبرمجة، فضلاً عن عرض بعض المشاريع الفائزة لعام 2021، ومنها: جائزة المدرسة الذهبية (مدرسة الشهيد سامى طه) فلسطين، جائزة النشاط الذهبي( مدرسة منير التوتى) تونس، جائزة المعرض الذهبى (فريق الابتكار والطموح).



وأضاف التقرير، أن اختيار اللجنة التنسيقية لموضوع "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة" يرجع إلى أن الذكاء الاصطناعي يعتبر القاطرة التي ستقود العالم في المستقبل، حيث إنه من ركائز الثورة الصناعية الرابعة، ويساعد الطفل العربي على اكتشاف المشكلات البيئية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتفعيل دور المدرسة في المشاركة في حماية البيئة.



وأفاد التقرير، أن الأسبوع العربي للبرمجة يقام خلال الفترة من 21 إلى 28 فبراير 2022 ؛ بهدف مساعدة المجتمع العربي والتلاميذ (من سن 8 سنوات إلى 18 سنة)، والمهتمين بعلوم البرمجة لإبراز طاقاتهم وقدراتهم، وتبادل الخبرات في مجال تعليم البرمجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام البرمجيات الحديثة.



وأوضح التقرير، أن المسابقة تستهدف تدريب مليون طالب ( من سن 6 إلى 18 سنة)، ومائة ألف مدرس بشكل افتراضى في البرامج طبقًا للمواعيد التدريبية التالية:

_ من 15 يناير حتى 15 فبراير 2022 تدريب مدرسين.

_من 16 إلى 20 فبراير 2022 ندوات علمية.

_ من 21 إلى 28 فبراير فاعليات موازية.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن فاعليات الأسبوع العربى للبرمجة في نسخته الثانية من خلال الروابط التالية:

1. الصفحة الرسمية للأسبوع العربى للبرمجة https://www.facebook.com/arabcodeweek/

2. المجموعة الخاصة بالفاعليات المصرية للأسبوع العربى للبرمجة https://www.facebook.com/groups/1167593950294243/?ref=share_group_link

3. المنصة الرسمية للأسبوع العربى للبرمجة https://arabcodeweek.alecso.org/

4. موقع اللجنة الوطنية المصرية : https://www.egnatcom.org.eg

5. الصفحة الرسمية للجنة الوطنية المصرية: https://www.facebook.com/egypt.natcom

6. جروب التليجرام https://t.me/+SE9-1OyWyGU4NDY0



شارك فى فعاليات الندوة، د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق رئيس لجنة الاتصالات والمعلومات، والشيخ/ أيمن عبد الغني وكيل شئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، د.محمد الجمنى مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمنظمة الألكسو، أ.وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية والمنسقة العامة للأسبوع العربي للبرمجة، أ.فاطمة أبو عزيز المشرف على التدريب في الأسبوع العربي للبرمجة، أ. عبير شاهين المشرف على الفعاليات الموازية بالأسبوع العربي للبرمجة، د. أيمن عبد العزيز أستاذ مناهج وطرق تدريس وعضو فني بمكتب رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



ومن المقرر أن يتم تشكيل فريق وطنى مصري من اللجنة الوطنية المصرية لمتابعة التدريبات والفاعليات العربية للبرمجة في المسابقات التالية:

- مسابقة الأسبوع الذهبي، وتمنح للبلد التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة.

- مسابقة المدرسة الذهبية، وتمنح للمؤسسة التربوية التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة.

- مسابقة النشاط الذهبي، وتمنح للمدرس الذي نظم أفضل نشاط.

- مسابقة الفريق الذهبي، وتمنح لفريق الطلاب الفائز بعمل أو مشروع في كل فئة عمرية.