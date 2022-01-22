بعد رحيل الشاعر حمدي منصور اليوم.. محطات من حياة عائلة "آل منصور"

رحل عن عالمنا اليوم الشاعر الكبير حمدي منصور، شقيق الشاعر الراحل عبدالرحيم منصور حيث أعلنت ابنته مي حمدي من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نبأ وفاة والدها وقالت: "أبويا الشاعر الكبير حمدي منصور في ذمة الله.. أبويا وابني البكري خلاص سافر قابل عبدالرحيم منصور وعالية وعماتي وجدتي راح لكل اللي بيحبهم.. أبويا مات".

محطات من حياة آل منصور

١- ولد حمدى منصور فى 12 ديسمبر 1949، ويعد أحد مقاتلي حرب أكتوبر 1973 ضمن قوات القطاع الأوسط

٢- يعد حمدي منصور هو الأخ الشقيق للشاعر عبدالرحيم منصور، والذي رحل عن عالمنا في عام 1984، تاركًا إرثًا كبيرًا من الأعمال، إذ تغنى بأغانيه عدة مشاهير مثل محمد منير وأحمد منيب ونجاة الصغيرة.

٣- صدر له العديد من الأعمال الشعرية بالعامية المصرية، منها ع الباب شتا، وما على العاشق ملام.

٤- كتب منصور الشعر طفلا لا يتجاوز الثانية عشر من عمره، وارتبط بالأرض والناس، واستمد من قنا تقاليدها الموروثة وسخونة الأرض، وهو أب لأربع بنات.

٥- كانت بداية اكتشاف أخيه عبدالرحيم منصور على يد الكاتب لويس جريس، وذلك أثناء جولته في الجنوب المصري لاكتشاف المواهب لتقديمها في مجلة صباح الخير، تحت عنوان "المعذبون بالفن" وقد عثر أثناء جولته على الشاعر عبدالرحيم منصور، الذي يكتب بالعامية.

٦- بدأ عبدالرحيم منصور مع مجدي نجيب وعبدالرحمن الأبنودي وسيد حجاب في بث أشعارهم العامية عبر الإذاعة

٧- وقدم مع بليغ حمدي الكثير من الأغاني لكبار المطربين والمطربات. وبرز اسمه أثناء حرب أكتوبر، حيث لحن له بليغ حمدي عدة أغانٍ مثل "على الربابة" لـ(وردة الجزائرية) و"بسم الله ... الله أكبر"، و"يا أم الصابرين" لـ(شادية).

٨- بدأت محطة هامة في حياته حين تعرف على المطرب محمد منير، وبدأ معه مشوارًا دام حوالي 10 سنوات، وكان التحدي الذي واجه عبدالرحيم منصور هو كتابة أغانٍ رومانسية، فقد قدم الأغنية بشكل جديد وبمفردات جديدة تمامًا على الأغنية الرومانسية السائدة وقتها، في أغانٍ مثل "في عنيكِ" و"يا صبية"، وبدأ كتابة أول ألبومات منير بعنوان "علموني عنيكِ"، ووقتها تعرف على الملحن النوبي أحمد منيب والملحن والموزع هاني شنودة.