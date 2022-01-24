ضبط مصنع يعيد تعبئة زيوت الطعام المستخدمة وبيعها في الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم من ضبط وغلق مصنع يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية يقوم بجمع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبيعها للمستهلك بعد تكريرها، وإضافة بعد المواد عليها أو استخدامها لصناعة بعض المنتجات الغذائية الأخرى .

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق و ضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.

وقد تم تحرير المحضر للمنشأة التي تقع بشارع سالم العربي متفرع من شارع عبداللطيف شلش ببشتيل بنطاق المركز.

جاء ذلك بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم وبتواجد إدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء بإدارة الطب البيطري بأوسيم وقد تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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