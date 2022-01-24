عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مصنع يعيد تعبئة زيوت الطعام المستخدمة وبيعها في الجيزة

ضبط مصنع يُدار بدون
ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص لتعبئة زيوت الطهى

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أوسيم من ضبط وغلق مصنع  يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية يقوم بجمع الزيوت المستخدمة بالمنازل والمطاعم وإعادة تعبئتها مرة أخرى وبيعها للمستهلك بعد تكريرها، وإضافة بعد المواد عليها أو استخدامها لصناعة بعض المنتجات الغذائية الأخرى . 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق و ضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين.

وقد تم تحرير المحضر للمنشأة  التي تقع  بشارع سالم العربي متفرع من شارع عبداللطيف شلش ببشتيل بنطاق المركز.

جاء ذلك بمتابعة من الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم وبتواجد إدارة التموين ولجنة صحة وسلامة الغذاء بإدارة الطب البيطري بأوسيم وقد تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

WhatsApp Image 2022-01-24 at 7.13.16 PM
WhatsApp Image 2022-01-24 at 7.13.16 PM
WhatsApp Image 2022-01-24 at 7.13.15 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-24 at 7.13.15 PM (1)
WhatsApp Image 2022-01-24 at 7.13.15 PM
WhatsApp Image 2022-01-24 at 7.13.15 PM
محافظة الجيزة مدينة أوسيم جمع الزيوت تمشيط الأسواق محافظ الجيزة مركز اوسيم

موضوعات متعلقة

إزالة تعديات على حرم الطريق الدائري واسترداد 160 فدانا في الجيزة

الجيزة تشن حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع.. فيديو وصور

الجيزة تضبط وتزيل مخالفات بناء على أراضي زراعية بقرية أبو صبر بالبدرشين

ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة.. شاهد

محافظة الجيزة تزيل التعديات والمنشأت المخالفة بطريق ترسا لتحقيق الانضباط

غلق وتشميع مطاعم ومحلات جزارة بها لحوم غير صالحة بحدائق الأهرام

شمس الدين الحجاجي: نشأتي بالأقصر أثرت في كتاباتي.. واستغرقت 20 عاما في كتابة سيرة والدي

الجيزة تشن حملة على سيارات إلقاء القمامة في الطرق العامة

ترشيحاتنا

سفير أبوظبي بـ واشنطن: التعاون الإماراتي الأمريكي أحبط هجوم الحوثي الإرهابي

أبو بكر يقود تشكيل الكاميرون أمام جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

في أولى مشاركاته.. منتخب جامبيا يتأهل إلى دور الـ 8 على حساب غينيا

صلاة العشاء .. 36 حقيقة عنها لا يعرفها كثيرون

بعد تناوله المثلية.. "أصحاب ولا أعز" يصل للبرلمان ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

عقوبات صارمة من CAF ضد الكاميرون وتونس والجزائر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

بعد تناوله المثلية.. "أصحاب ولا أعز" يصل للبرلمان ..فيديو

طول عمرك أستاذة.. فنانون يدعمون منى زكي بعد أزمة «أصحاب ولا أعز»|فيديو

وزير التعليم يحسم الجدل حول مصير الدراسة وتغيير المناهج

تحذيرات جديدة.. 4 نصائح من الصحة لمواجهة التقلبات الجوية .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ