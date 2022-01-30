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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكالة الفضاء المصرية تستضيف رؤساء وممثلي نظيرتها الإفريقية لليوم الثاني على التوالي

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

تستضيف وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة، رؤساء وممثلي وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين ، وكذلك متدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الإفريقي، لليوم الثاني على التوالي حيث تستمر الاستضافة لمدة ثلاثة أيام، وذلك لمتابعة ماتم سابقًا في اللقاء الأول تدريب نظري وعملي على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، وكذلك لعمل إتفاق عمل بين الوكالة والوكالات الإفريقية، وذلك من يوم 29 يناير إلى 31 يناير بمقر الوكالة.

وتتم فعاليات الاستضافة بحضور الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة  ورؤساء وممثلي وكالات الفضاء للدول الإفريقية الخمس وهي (غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا) وأيضا متدربين من دول الاتحاد الإفريقي، وبحضور عدد من ممثلي الصحف والجرائد.

 

جدير بالذكر أن ما يميز هذا اللقاء على وجه الخصوص عن غيره، أنه يركز على الجانب العملي بصورة كبيرة في سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الافريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره وكالة الفضاء المصرية للضيوف الأفارقة، وذلك في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الأفريقية من خلال توفير الفرصة لعقد اتفاق في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتشمل التخصصات الهندسية  ( الاتصالات والبرمجيات والميكانيكا والاختبارات والتجميع والتخصصات الأخرى بالقمر الصناعي) و يهدف اللقاء الي بناء القدرات الأفريقية التي تمكن الوكالات من تصنيع أنظمة مماثلة ومحاكية في بلادهم.

يذكر أن التدريب السابق كان تحت إطار قمر التنمية الإفريقي، والذي تم الإعلان عنه من قبل وزير البحث العلمي عام 2019، كما وكان قد تم الاتفاق علي بداية المشروع بتوفير وكالة الفضاء المصرية لتدريب نطري و عملي للفرق من تلك الدول.

وأعلن سابقًا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فى مصر البدء فى برنامج تدريبى وبناء قدرات لـ 18 باحثًا إفريقيًا شابًا في مجالات فضائية مختلفة، وأشارإلى أهمية دعم وتنشيط وتعزيزالعلاقات الإفريقية،  في مجال تقنيات الفضاء، مشيرًا إلى أن بناء شراكة قوية وعادلة في مجال الفضاء سيكون مفيدًا لجميع الأطراف وسيساعد على استقرار البلدان الإفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة.

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وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال الأنشطة الفضائية و خاصة لمواجهة تحديات تاثيرات تغير المناخ، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019 على التزامنا بهذا التعاون، لافتًا إلى أننا اعتمدنا الكثير من الإجراءات في المراحل الأولى والنهائية لبناء بنية تحتية فضائية صلبة في المدارس والجامعات ولتشجيع البحث العلمي فى مصر.
يذكر ان وكالة الفضاء المصرية قد استضافت الاجتماع الافتتاح للمشروع في نوفمبر ٢٠١٩ بالقاهرة مستضيفة رؤساء تلك الدول لتوقيع اتفاقية اعلان المشاركة بالمشروع بين تلك الدول.

القارة الافريقية الاتحاد الافريقي وكالة الفضاء وكالة الفضاء المصرية الاقمار الصناعية خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار

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