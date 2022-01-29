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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

القاهرة تبتكر.. تعرف على اخر موعد للمشاركة في الموسم الثالث للبرنامج

القاهرة تبتكر
القاهرة تبتكر

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن إطلاق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر" اعتباراً من اليوم، وهو برنامج مسابقات تلفزيونى بين المبتكرين والمخترعين المصريين من كل الفئات العمرية .

ويسلط الضوء على الابتكارات والاختراعات التى يمكن تحويلها إلى منتجات تكنولوجية مبتكرة، وتدعو الأكاديمية جميع المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة للتقدم للبرنامج فى موعد اقصاه 22 فبراير 2022 من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg ، وتتويجاً للنجاح الذي حققه الموسمين الأول والثاني، يأتي برنامج "القاهرة تبتكر" هذا العام في خمس فئات: فئة الأطفال، فئة الشباب، فئة الباحثين، فئة الفنيين، فئة الشركات التكنولوجية الناشئة.  

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تصريح له أن الأكاديمية ستستأنف جهودها هذا العام في الموسم الثالث لبرنامج "القاهرة تبتكر" بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا وستقدم الدعم المادي والفني واللوجيستي للمبتكرين ليتنافسوا على لقب "مبتكر مصر الأول" لعام 2022، وستتبني الأكاديمية الابتكارات القائمة على أساس علمي سليم والتي لها جدوى اقتصادية إلى أن تصل إلى منتج من خلال عدة آليات مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، ومسرعات الأعمال 101، وجهاز تنمية الابتكار والاختراع، هذا بخلاف الجوائز المالية التي ستقدمها الأكاديمية للفائزين من خلال البرنامج والتي تتجاوز مليون جنيه مصري.

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الجدير بالذكر أن البرنامج في الموسمين السابقين شارك فيه أعداد كبيرة من المخترعين والمبتكرين، وقد حصل 28 مبتكر على جوائز تترواح بين 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، فضلاً عن جائزة مبتكر مصر الأول -الذي يتم اختياره من بين جميع المبتكرين الفائزين- وقيمتها 250 ألف جنيه، وكرم السيد رئيس الجمهورية مبتكر مصر الأول فى منتدى الشباب. ويأتى البرنامج ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى لتحقيق أهداف مبادرة نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ودعم المبتكرين والنوابغ ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر القاهرة تبتكر المبتكرين والمخترعين المصريين اخبار التعليم الدكتور محمود صقر

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