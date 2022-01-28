عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ116 للمجلس التنفيذي لمنظمة الإلكسو

التعليم العالي: مصر
التعليم العالي: مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ116

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – إلكسو – إيسيسكو)، تقريرًا مقدمًا من د. غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إلكسو"، حول مشاركة مصر في أعمال الدورة العادية الــ116 للمجلس التنفيذي للإلكسو، خلال الفترة من 25 - 26 يناير 2022، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية، بحضور د. محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وأ. هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، والسادة أعضاء المجلس.

وفي كلمتها، أكدت د. غادة عبدالباري أن المجلس التنفيذي يعُد أحد الأجهزة الحاكمة للمنظمة، ويعقد جلساته بصفة دورية لدراسة أهم أولويات المنظمة، وأنظمتها وبرامجها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك في التربية والثقافة والعلوم.

التعليم العالي: مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ116 للمجلس التنفيذي لمنظمة الإلكسو
التعليم العالي: مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ116 للمجلس التنفيذي لمنظمة الإلكسو

وأضافت الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، أن مشروع الخطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والازمات يعد أحد محاور المجلس التنفيذي في دورته الحالية؛ والتي تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم فى جميع مراحل التعليم أثناء الأزمات وما بعدها من خلال وضع خطة شاملة، مشيرة إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة تضم (جمهورية مصر العربية - سلطنة عمان - المملكة المغربية - الجمهورية التونسية المملكة العربية السعودية - دولة ليبيا) لمراجعة الخطة، وصياغتها في شكلها النهائي وعرضها علي المجلس في دورته القادمة، تمهيدًا لاعتمادها من المؤتمر العام للألكسو في دورته العادية 26.

وخلال الاجتماع، تم انتخاب د. لبنى صلبيخ من مملكة البحرين بالتزكية نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي، كما تم تشكيل اللجنة الدائمة للعلوم والبحث العلمي برئاسة عضو جمهورية مصر العربية بالمجلس، وتضم في عضويتها (ليبيا، والسودان، والمغرب)، كما تم مناقشة العديد من القضايا منها، مدينة القدس والأخطار التي تُهددها، فضلًا عن مُناقشة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية فى فلسطين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة الـ١١٥ للمجلس التنفيذي.

ونوه التقرير إلى أن الدورة الـ116 للمجلس التنفيذي للإلكسو ناقشت مُقترح مملكة البحرين عن "تعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة"، حيث تم تشكيل لجنة لمدة ٣ شهور برئاسة البحرين؛ بهدف تعزيز دور الإعلام والتسويق، وإبراز دور المنظمة وأهدافها والتمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي، عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المُستوى التربوي والتعليمي والثقافي والعلمي حتى يقوم بواجبه في البناء، كما تم مناقشة مقترح الجمهورية اللبنانية حول "استحداث جائزة للإلكسو" أسوة بالجوائز العربية والعالمية التي تُكرم النماذج الناجحة والمتميزة والمبدعة.

وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة مشروع الموازنة لعامي 2023-2024، حيث تمت الموافقة من قبل المجلس على تمويل ومراجعة البرامج والأنشطة، كما تم استعراض موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2023-2024، ومشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لعامي 2023-2024، ومساهمات الدول الأعضاء.

ولفت التقرير إلى أن المجلس التنفيذي قرر إقامة الدورة الـ١١٧ للمجلس، والدورة الـ٢٦ للمؤتمر العام للمنظمة بمقر المنظمة بتونس في مايو ٢٠٢٢.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزير التعليم العالي البحث العلمي خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأجهزة الحاكمة للمنظمة المجلس التنفيذى

ترشيحاتنا

ميزة جديدة .. فيسبوك سيعرفك عندما يقوم صديق بعمل "سكرين شوت"

أمم إفريقيا.. صافرة سنغالية لإدارة مباراة مصر والمغرب

تطور مفاجئ.. لماذا قرر سعد الحريري اعتزال الحياة السياسية في لبنان؟

حكم الجلوس في الجامع بدون تحية المسجد.. الرأي الفقهي

بعد خسارة المليارات.. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يدعو الحكومات لتخفيف قيود السفر

صحة النواب: نحتاج لتغليظ عقوبات ممارسة مهنة التحاليل الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبرعت بأموالها لـ تحيا مصر.. وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية 

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

أغنى طفل في أفريقيا لا يتخطى الـ10 من العمر ويمتلك سيارات وطائرات وقصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

مدرب منتخب مصر ينفجر غضبا بسبب فندق الإقامة.. ورد مفاجئ من الشناوي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

فيديو جراف.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

فيديو جراف.. تعبت خلاص.. هل تعتزل بسمة وهبة الإعلام

بدون ماس.. كيف أنهت الدفاية الكهربائية حياة أسرتين في البحيرة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ