أمطار بالإسكندرية مع انتظام حركة الملاحة بالميناء

تعرضت الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء ، لأمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب المنخفضة، دون تأثير على سير المشاه والسيارات، أو ذهاب الطلاب إلى المدارس والجامعات والموظفين إلى أعمالهم. كما استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم، مع وصول ومغادرة السفن المختلفة ورسوها على الأرصفة.

وقرر محافظ الإسكندرية أيمن عطية رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، ومؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات.

وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي، خاصة في المناطق الساخنة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار، للعمل على تصريفها وتسهيل الحركة.

من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري إيهاب صلاح إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.