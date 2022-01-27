تدريب أطباء الزمالة المصرية في المستشفيات الجامعية

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول توقيع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأربعاء، بروتوكول تعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة والسكان لتدريب أطباء الزمالة المصرية في المستشفيات الجامعية، بحضور د. محمد مصطفى لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة الفرصة لمتدربي الزمالة المصرية للحصول على أعلى جودة في التدريب داخل المستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، والذي سيعود بالنفع على المستشفيات الجامعية بضخ دماء جديدة إلى فرق عمل المستشفيات.

وقع بروتوكول التعاون د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. حسام حسني الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية.

حضر توقيع البروتوكول د. عبدالسلام شلبي مساعد أمين عام الزمالة المصرية للشئون الفنية، ود. حازم أحمد مصطفى مساعد أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. رأفت عبدالفتاح مساعد أمين عام الزمالة المصرية لشئون المدربين، ود. ريم عماد مساعد أمين عام الزمالة المصرية لشئون المتدربين.