الشوط الأول .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام المغرب وبونو يتألق أمام الفراعنة

أنهي منتخب المغرب الشوط الأول متقدما على منتخب مصر، في الشوط الأول من المباراة المقامة على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.

ومع الدقيقة الخامسة وبعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة احتسب ركلة جزاء للمغرب بعد عرقلة لأشرف حكيمي داخل منطقة الجزاء من أيمن أشرف.



وجاء الهدف من تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد أبو جبل.

ومع الدقيقة 25، جاءت ركلة حرة مباشرة لمنتخب مصر بالقرب من حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء المغرب، نفذها عمر مرموش بعرضية إلى داخل المنطقة أبعدها الدفاع بشكل غير متقن إلى حدود منطقة الجزاء مجددا لتجد متابعة من أحمد فتوح بتسديدة مباشرة قوية تصدى لها الحارس ياسين بونو ببراعة شديدة.

ووأشهر الحكم بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب عمر كمال لاعب منتخب مصر نتيجة إعتراض بشكل غير لائق على حكم المباراة.

واحتسب الحكم بالدقيقة 31 خطأ لصالح منتخب المغرب في مكان خطير على حدود منطقة الجزاء بمواجهة المرمى تماما ضد محمد النني بعد عرقلة منير الحدادي، لكن حكيمي سددها بعيدة على المرمى.

ووصلت نسبة الإستحواذ مع الدقيقة 30، منتخب مصر 60% - 40% المغرب.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي المجموعات متصدرا للمجموعة الثالثة، ثم التفوق على مالاوي بهدفين لهدف في منافسات دور الـ16.

أما منتخب مصر فتأهل وصيفا للمجموعة الرابعة خلف نيجيريا، ثم تفوق على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 في دور الـ16 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.