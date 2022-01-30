المغرب عادي ومبيخوفيش.. تامر عبد الحميد يدعم منتخب مصر.. شاهد

حرص تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق على دعم منتخب مصر خلال مواجهته مع المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون.



وكتب تامر ،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،:" ‏منتخب المغرب مبيخوفش يعنى .. منتخب عادى جداً . ‎#مصر_المغرب"

أنهي منتخب المغرب الشوط الأول متقدما على منتخب مصر، في الشوط الأول من المباراة المقامة على استاد أحمد أهيدجو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا.



تأهل منتخب مصر إلى دور ربع نهائى البطولة بالفوز على كوت ديفوار بدور الـ16، ومن قبلها الخسارة أمام نيجيريا بهدف، والفوز على غينيا بيساو والسودان بنفس النتيجة.





