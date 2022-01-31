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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إنشاء مركز علوم المصريات والفنون بالجامعة

مجلس جامعة الأقصر
مجلس جامعة الأقصر

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري رقم 34 لمجلس الجامعة بحضور أعضاء المجلس.

واستهل المجلس جلسته بتهنئة الدكتور حمدي حسين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمناسبة صدور قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس جامعة الأقصر لشئون التعليم والطلاب، في المقابل أعرب حسين عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة وأعضاء المجلس على تهنئتهم وثقتهم، مؤكدا أنه بتكاتف الزملاء في المجلس سيرتفع اسم جامعة الأقصر عاليا.

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واستأنف رئيس الجامعة الاجتماع، بتوجيه الشكر لعمداء الكليات على حسن سير امتحانات  الفصل الدراسي الأول دون حدوث أي معوقات أو مشكلات، مؤكدا على ضرورة إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، وكذلك الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني، مطالبا الكليات بتفعيل الجانب الالكتروني في التدريس بشكل أكبر، نتيجة ارتياح الطلاب للامتحانات الالكترونية التي عقدت لأول مرة بالجامعة وكانت جامعة الأقصر من أوائل الجامعات التي طبقت الامتحانات الالكترونية، موجها الشكر للدكتور محمد رمضان سعدي، مدير مركز المعلومات بالجامعة، على تقدم الجامعة في هذا المجال.

كما ناقش المجلس تنظيم عدد من الفعاليات التي تستضيفها الجامعة الشهرين المقبلين مثل أسبوع الفتاة والأسبوع البيئي وأسبوع السينما واستضافة وفد جمعية حماية البيئة الذي يضم 30 صحفيا.

*موافقات*

وافق المجلس على إنشاء مركز علوم المصريات والفنون بالجامعة، وأيضا مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين جامعة الأقصر، وجامعات "السودان للعلوم والتكنولوجيا وجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية، وجامعة بغداد، والجامعة اللبنانية وجامعة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية"، والموافقة على اتفاقية التعاون بين أكاديمية أفاق الدولية للدراسات التكنولوجية المتطورة والجامعة، وتأجيل مهرجان النيل الدولي علي أن يكون في الفترة من  11 مارس وحتى 13 مارس 2022.

كما وافق المجلس على إعلان كلية الطب عن حاجتها لشغل وظائف (أستاذ مساعد – مدرس – مدرس مساعد) بالتعيين أو النقل، على أن يكون الأولوية للنقل وذلك بأقسام الكلية المختلفة، وصرف مكافأة أدوار امتحانات العام الجامعي 2021/2022، وتصميم ووضع لوحات إرشادية للطلاب وأولياء الأمور والزائرين للجامعة بشوارع وميادين مدينة الأقصر للتعريف بمقر الجامعة وكلياتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وفي سياق متصل منح المجلس طالبتين، درجة الدكتوراه والماجستير من الخارج بكلية الآثار، كما وافق على منح الدكتور محمود سيد محمود علي، المدرس بقسم ترميم الآثار، تخصص "ترميم الآثار الخشبية وصيانتها" بكلية الآثار، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية.

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