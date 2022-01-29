"التيبوغرافيا والتصميم" محاضرة بقصر ثقافة الأقصر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التيبوغرافيا والتصميم".

وأوضحت شيرين فتح الله تعريف التيبوغرافيا وأهميتها وعناصرها، كما أقيمت محاضرة بعنوان"إدارة الغضب" وأوضح سيد صدقى مفهوم الغضب وأسبابه ونتائج وآثار الغضب الصحية والنفسية والإجتماعية وكيفية إدارة الغضب للتقليل من آثاره السيئة أو التغلب عليه والتحكم فيه، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "قصة الصراع بين الرأس والجسم" وتحدث د. محمد إمام عن قصة من عصر الأسرة ٢٢ والصراع بين الرأس والجسم، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان" الرسم بإستخدام عنصر نباتي" نفذتها الفنانة شيماء سعيد، وورشة فنون تشكيلية بعنوان "الحروف المتداخلة" قدمتها الفنانة منار سيد.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "النثر العربي" وأوضح خالد حلمى الطاهر تعريف النثر العربى ونشأته ومقتطفات من النثر العربى، بينما أعد قصر ثقافة إسنا مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة أدارتها كريمة مختار أخصائى الثقافة العامة بالقصر، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسرح عرائس بعنوان "حدوتة ليلى والذئب" أداء جمال يونس.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة حكي بعنوان"النمر الوفى" سردتها أسماء محمود، وكذلك أقامت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "قارئ الصور" تأليف عبد التواب يوسف سردتها أمنية عبد العال محمد، بجانب ذلك نفذت مكتبة الدير الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها رشا أحمد حسانين، بينما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية ورسم للأطفال بالصلصال وتنفيذ أشكال مختلفة من الزواحف تنفيذ المدربة منى الزهري.