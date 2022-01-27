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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

صدى البلد

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير للتعامل مع موجة عدم استقرار الطقس التى من المتوقع أن تشهدها محافظة الأقصر، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.


وأصدر محافظ الأقصر، تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بمتابعة كل الإجراءات والتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة.

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وأكد على استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية  فى الوحدات المحلية، على مدار ال 24 ساعة والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طوارئ فى الأحوال الجوية.


وطالب محافظ الأقصر، المواطنين ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة حدوث رياح او عواصف ترابية، وتجنب القيادة على الطرق السريعة، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.

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