تكريم 18 أسرة شهيد باحتفالية عيد الشرطة في الأقصر ..صور

بحضور المحافظ..

شهد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية أمن الأقصر بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ٧٠، والتى أقيمت مساء اليوم - الأربعاء- بقصر ثقافة الأقصر.



وألقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر كلمة عن بطولات الشرطة المصرية وعرض إنجازات مديرية أمن الأقصر.



وخلال الحفل تم عرض افلام وثائقية مثل فيلم "اصل الحكاية" الذى يعرض تاريخ الإحتفال بعيد الشرطة المصرية ومعركة الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزى ، كما تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية التى أداها طلاب مدارس الأقصر بالاشتراك مع عدد من ضباط مديرية أمن الأقصر.



وتم تكريم نحو ١٨ اسرة من أسر شهداء الشرطة من ضباط وامناء شرطة وأفراد وغفراء نظاميين ، كما تم تكريم عددا من الضباط العاملين بالقطاعات المختلفه بمديرية أمن الأقصر.



حضر الاحتفالية اللواء عصام عثمان مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء أ.ح. احمد بكرى رئيس أركان المنطقة الجوية الجنوبية والعميد أ.ح. إيهاب سيد بكرى المستشار العسكرى لمحافظة الاقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة ،وا.د.محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورجال الدين المسيحي والإسلامي .

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