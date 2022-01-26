تخفيض ضغط المياه بمدينة الأقصر وضواحيها لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن تخفيض الضغوط بمحطة مياه الأقصر الرئيسية بمدينة الأقصر وضواحيها من الساعة ٩ مساء يوم الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ وحتى الساعة الخامسة صباح الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ لمدة ٨ ساعات.

وذلك لأعمال الصيانة والاحلال والتجديد التى تتم بمحطة مياه الأقصر الرئيسية الأمر الذى يتطلب تخفيض الضغوط بالمحطة لتغيير ( عدد ٣ محبس مياه رئيسي قطر 500مم ) ..

وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من التليفون الأرضى حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها

و 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارئ.