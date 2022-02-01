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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد ‏للإعلاميين واللاعبين: ياريت تبقوا تسألوا وتطمنوا على ‏النجم عمرو زكي

صدى البلد

وجه الكابتن إبراهيم سعيد ، نجم كرة القدم المصرية السابق ، رسالة للاعبين والمدربين والإعلاميين من جيله بأن يسألوا و يطمنوا على الكابتن عمرو زكى نجم منتخب مصر السابق . 

 

وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته بـ موقع فيسبوك  " ‏ياريت كل اللي من جيلنا سواء لاعبين او مدربين  او اعلاميين ابقوا اسالوا واطمنوا علي ‏النجم عمرو زكي ". 

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إبراهيم سعيد مهاجما مصطفي محمد: أحسن مهاجم يفسد هجمة

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إبراهيم سعيد: الضغوط على محمد النني سر عودة مستواه وعبد المنعم مدافع دولي رائع

ويذكر ان قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن الضغوط التى كانت على محمد النني نجم وسط منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي هى سر عودة مستواه خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" محمد النني يقدم مستوي رائع فى منتخب مصر فى أمم إفريقيا هذا العام، وأري أن ذلك بسبب الانتقادات التى كانت عليه والضغوط التى كانت ملقاه عليه قبل البطولة لذلك عاد مستواه".

واضاف:" محمد عبد المنعم لاعب رائع ومدافع مميز وبالفعل من أفضل لاعبي منتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا".

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا.

منتخب مصر إبراهيم سعيد محمد النني 2017 برنامج اوضة اللبس منتخب المغرب أرسنال مصطفي محمد

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