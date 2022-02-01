علامات وأعراض وعلاج التوحد لطفل الثلاث سنوات

علامات وأعراض التوحد لدى طفل ثلاث سنوات

الفرق بين أعراض التوحد عند الفتيات والفتيان

الفرق بين الأعراض الخفيفة والخطيرة للتوحد

تشخيص التوحد لدى الأطفال بعمر ثلاث سنوات



اضطرابات التوحد أو طيف التوحد (ASDs) هي اضطرابات في النمو تشمل حالات مختلفة تؤثر على التفاعلات الاجتماعية والمهارات السلوكية لدى الطفل يمكن أن يؤثر التوحد لدى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بشكل كبير على تطوير هذه المهارات وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية ، يعاني واحد من كل 160 طفلًا في العالم من اضطراب طيف التوحد .



لا يوجد سبب واحد معروف للتوحد ، وقد يحدث بسبب عوامل بيئية ووراثية مختلفة. ومع ذلك ، قد تلاحظ علامات على هذه الحالة لدى طفلك بعمر سنتين أو ثلاث سنوات. على الرغم من عدم وجود علاج معروف للتوحد ، يمكن إدارة الحالة بشكل فعال باستخدام تقنيات مصممة لتحسين نوعية حياة الطفل.

كشف موقع هيلثي الأعراض والتشخيص وخيارات الإدارة لمرض التوحد لدى طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

علامات وأعراض التوحد لدى طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات



وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، يمكن للأطفال إظهار العلامات المبكرة للتوحد قبل عيد ميلادهم الأول تظهر العلامات الأكثر شيوعًا قبل سن عامين أو ثلاث سنوات. عادة ما تظهر علامات وأعراض التوحد في ثلاثة مجالات - المهارات الاجتماعية ، ومهارات الاتصال ، والسلوك.

يُلاحظ عادةً نقص المهارات الاجتماعية لدى طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات مصاب بالتوحد. قد تلاحظ أوجه القصور التالية في المهارات الاجتماعية.

لا يستجيب للاسم

يتجنب الاتصال بالعين

لا تشارك مع الآخرين

يلعب وحده

لا يتناوب أثناء الأنشطة

غير مهتم بالتواصل الاجتماعي مع الاخرين

يتجنب الاتصال الجسدي مع الآخرين

تعابير الوجه غير اللائقة أو عدم وجود تعبير على الإطلاق

غير قادر على التعبير عن المشاعر

غير متعاطف

يصعب التهدئة أو الراحة

يمكن أن تكون مهارات اللغة والتواصل أقل من المستويات المتوقعة لدى الأطفال المصابين بالتوحد في سن الثالثة. قد تلاحظ المشكلات التالية .

تأخر تطور اللغة والكلام

تكرار الكلمات أو العبارات

إجابات غير ملائمة للأسئلة

يكرر ما يقوله الآخرون

لا يشير إلى الأشياء محل الاهتمام

لا يستجيب للآخرين للإشارة إلى شيء ما

لا توجد إيماءات أو حركات جسدية ، مثل التلويح باليدين لتوديعك

يتحدث بصوت خشن

لا تتظاهر باللعب

لا تفهم النكات أو عندما تضايق

يعكس الضمائر ، مثل قول "أنا" بدلاً من "أنت"

تعتبر المشكلات السلوكية شائعة لدى الأطفال المصابين بالتوحد في عمر ثلاث سنوات. قد تلاحظ السمات السلوكية التالية .

رتب الألعاب أو ضع الأشياء بطريقة منظمة

تشعر بالضيق أو الإحباط إذا كان هناك تغيير بسيط في الروتين اليومي

قم بعمل حركات متكررة ، مثل الدوران ، أو رفرفة اليدين ، أو التأرجح ذهابًا وإيابًا

العب بجزء معين من شيء أو لعبة ، مثل تدوير عجلات سيارة لعبة بشكل متكرر

قد يحتوي على إجراءات غريبة ، مثل الرغبة دائمًا في إغلاق الأبواب

يظهر اهتمامات مهووسة

فترة انتباه قصيرة

فرط النشاط

عدوان

إيذاء النفس ، مثل الخدش أو اللكم

نوبات غضب شديدة

عدم الخوف في المواقف التي يكون فيها طبيعيًا ومتوقعًا

أنماط الأكل وعادات النوم غير المنتظمة

قد تحدث بعض هذه الأعراض عند الأطفال في سن الثالثة الذين لا يعانون من اضطراب طيف التوحد. ومع ذلك ، استشر طبيب الأطفال إذا أظهر طفلك أيًا من هذه الأعراض. قد تحدث العديد من هذه العلامات والأعراض أيضًا في حالات تأخر أو حالات تنموية أخرى. قد يحتاج تأخير الكلام وقلة الاتصال البصري إلى مزيد من الرعاية العاجلة لتحديد وجود مشاكل في السمع أو الرؤية.

الفرق بين أعراض التوحد عند الفتيات والفتيان



يمكن أن تكون أعراض التوحد متشابهة في كل من الأولاد والبنات. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم التعرف على مرض التوحد بسهولة عند الأولاد بسبب عاداتهم السلوكية واللعب. قد تحاول الفتيات تقليد اللغة والمهارات الاجتماعية لمحيطهن. وبالتالي ، قد تمر دون أن يلاحظها أحد عند الفتيات لمزيد من الوقت.



يمكن أن يكون الأولاد أكثر اهتمامًا بأجزاء أو عجلات لعبة الغزل أكثر من الفتيات. بالمقارنة ، تميل الفتيات إلى ترتيب الأشياء ، مثل الألعاب ، بطريقة معينة. ومع ذلك ، يظهر كل من الأولاد والبنات المصابين بالتوحد هاجسًا للاحتفاظ بالأشياء بطريقة مفضلة وقد تثير نوبات الغضب عند تغيير الترتيب .

الفرق بين الأعراض الخفيفة والخطيرة للتوحد



قد تختلف شدة اضطراب التوحد في كل طفل من خفيفة إلى شديدة. وهذا يعني أن بعض الأطفال المصابين بالتوحد لديهم مهارات تعليمية متقدمة ، بينما قد يحتاج البعض الآخر إلى المساعدة في الأنشطة اليومية.

اعتمادًا على الشدة والدعم المطلوب ، يحدد الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية (DSM-5) ثلاثة مستويات من التوحد .

خطورة الأعراض والعلامات

المستوى 1: طلب الدعم

لا مصلحة في التفاعلات والأنشطة الاجتماعية

من الصعب مواصلة الحديث

من الصعب بدء التفاعلات الاجتماعية

مشاكل الكلام أو اللغة

من الصعب التكيف مع روتين جديد

مشاكل تكوين صداقات

يمكن أن تدير بشكل مستقل

المستوى 2: طلب دعم كبير

مشاكل في التكيف مع البيئة أو الروتين الجديد

مشاكل ملحوظة في مهارات الاتصال غير اللفظي واللفظي

قضايا سلوكية واضحة

تتداخل السلوكيات المتكررة مع الحياة اليومية

انخفاض مهارات التفاعل مع الآخرين

اهتمامات محددة

بحاجة الى دعم يومي

المستوى 3: يتطلب دعما كبيرا جدا

ضعف التواصل اللفظي وغير اللفظي

اللغة والكلام محدودان

مصلحة محدودة في التنشئة الاجتماعية

مشاكل خطيرة للتعامل مع روتين جديد أو محيط جديد

عدم القدرة على التركيز

الهواجس والسلوك المتكرر

الفائدة الثابتة

يتطلب دعمًا كبيرًا للأنشطة اليومية

يتم علاج التوحد أو اضطراب طيف التوحد (ASD) بناءً على مستوى الخطورة. قد يحصل الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد الخفيف (المستوى 1) على نتائج علاجية أفضل من الحالات الشديدة (المستوى 3).

تشخيص التوحد لدى الأطفال بعمر ثلاث سنوات

لا يوجد تصوير محدد أو اختبار معمل لتشخيص التوحد. يمكن أن تشير ملاحظة السلوكيات والمهارات التنموية إلى وجود اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال في سن الثالثة. يتم إجراء الفحوصات الطبية لاستبعاد مشاكل السمع والبصر قبل تأكيد التشخيص .



قد يلعب الأطباء مع الأطفال الصغار ويتفاعلون معهم لتقييمهم. قد يُطلب من الآباء أيضًا ملء الاستبيانات المتعلقة بسلوكيات أطفالهم ومهاراتهم. بعد التقييم الأولي ، قد يقوم طبيب الأطفال بإحالة الحالات المشتبه فيها إلى المتخصصين لفحصها بشكل مفصل.

إدارة التوحد



لا يوجد علاج لاضطراب طيف التوحد. لحسن الحظ ، هناك العديد من العلاجات وأساليب التدخل لإدارة التوحد. يمكن لتقنيات الإدارة هذه أن تقلل الأعراض وتعزز قدرات الطفل ، وبالتالي تجعلهم يؤدون الأنشطة اليومية بأقل قدر من الصعوبة.



فيما يلي العلاجات الإدارية المختلفة لاضطراب طيف التوحد .

تحليل السلوك التطبيقي (ABA) هو طريقة لتعليم الكلام والمهارات الحياتية واللغة للطفل المصاب بالتوحد.

يساعد علاج الإدارة السلوكية في تقليل السلوكيات غير المرغوب فيها وتعزيز السلوكيات الجيدة.

يساعد العلاج السلوكي المعرفي (CBT) على تعديل الأفكار لتغيير مزاج الطفل أو سلوكه.

العلاجات المدرسية مهمة للأطفال المصابين بالتوحد للتعرف على التفاعلات والأنشطة الاجتماعية.

ينصح بالعلاج الغذائي للأطفال المصابين بالتوحد والذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ونقص التغذية.

يعلم علاج الانتباه المشترك استخدام الاتصالات غير اللفظية ، مثل التحديق والإيماءات للتواصل.

يتضمن العلاج بوساطة الوالدين تدخلات يمكن للوالدين تعليم الطفل. يتم تدريب الآباء من قبل خبراء ، ويجب عليهم الاستمرار في تدريب الطفل في المنزل على النحو الموصى به.

يهدف التدريب على المهارات الاجتماعية إلى تطوير المهارات الاجتماعية بطريقة منظمة.

يساعد العلاج المهني (OT ) الأطفال على تعلم المهارات المطلوبة لأداء الأنشطة اليومية.

يساعد علاج النطق واللغة في التعامل مع المشكلات المتعلقة بالتواصل والتعبير.

يتم اختيار العلاجات بناءً على المتطلبات المحددة لكل طفل لأن الاضطرابات ، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، قد تتداخل مع ASD في بعض الأطفال. ثبت أن التدخلات المبكرة خلال مرحلة ما قبل المدرسة أو قبلها لها آثار إيجابية. اعتمادًا على شدة اضطراب طيف التوحد ، قد يقترح الأطباء مراكز تعليمية خاصة للأطفال المصابين بالتوحد.

يمكن أن يشكل التوحد لدى الأطفال في سن الثالثة تحديات عديدة للآباء. ومع ذلك ، فإن الاكتشاف والإدارة في الوقت المناسب يمكن أن يسمحا للطفل بالنمو بأقل قدر من العقبات. يمكن لمعظم الأطفال الذين يتلقون دعمًا مبكرًا تطوير مهارات مناسبة لإدارة التوحد دون التأثير على جوانب أخرى من حياتهم.