استشاري مناعة يكشف الأعراض الحقيقية بعد التعافي من أوميكرون

نفى الدكتور عبد الجواد هاشم، استشاري المناعة والفيروسات، أن تكون آلام أسفل الظهر والتهاب الأعصاب ضمن أعراض متحور أوميكرون بعد التعافي من الفيروس، قائلاً "أعتقد أنه لا علاقة بين أوميكرون وبين آلام الظهر.. والطقس البارد والأجواء الحالية قد تتسبب في هذه الآلام المتعلقة بـ الظهر والتهاب الأعصاب".

وأضاف “هاشم”، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن واحدا في المليون من الأعراض الجانبية للتطعيم قد يُسبب التهابا في الأعصاب، معقباً "في كل مليون شخص، فيه واحد هيُصاب بـ التهاب الأعصاب .. وده عرض معروف".

وأوضح استشاري المناعة والفيروسات، أن الفرق بين نزلة البرد "الرشح" والانفلونزا هو آلام العضلات، وارتفاع درجة حرارة الجسم، لذلك من الطبيعي أن تحدث الأعراض نفسها مع متحور أوميكرون أيضا.

واختتم استشاري المناعة والفيروسات “احنا لحد دلوقتي وصلنا لـ 120 مليون جرعة تطعيم في مصر، ولم تظهر إلا حالة واحدة حتى الآن أُصيبت بـ التهاب الأعصاب بعد التطعيم”.