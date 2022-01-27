عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يقوي المناعة أبرزها.. فوائد الفلفل الأخضر البارد للحوامل

فوائد الفلفل الأخضر
فوائد الفلفل الأخضر للحوامل

الفلفل الأخضر البارد للحوامل من الأطعمة التي يفضل تناولها بأستمرار خلال فترة الحمل، حيث تحتاج دائما المرأة الحامل إلي تناول الأطعمة الصحية و الغنية بالفيتامينات و المركبات الغذائية التي تحتاجها هي و الجنين أيضا.

كشف موقع momjunction، فيما يلي عن أبرز الفوائد الصحية للفلفل الأخضر البارد للحوامل.

ما هي فوائد الفلفل الأخضر للحوامل

-يساعد في الهضم:

خلال فترة الحمل ، يمكن أن يضعف أداء الجهاز الهضمي،  يمكن للفلفل الأخضر  أن يلعب دورًا في تحسين عملية الهضم لديك والتخفيف من مشاكل مثل الانتفاخ والغازات والتقلصات .

-يمنع السرطان:

عندما تكونين حاملاً ، يجب أن يمر جسمك بالعديد من التغييرات،  قد تعاني من أضرار الأكسدة  والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان في المستقبل،  يحتوي الفلفل الأخضر على الكاروتينات ، وهي مادة مضادة للأكسدة، يمكن أن يمنع أي ضرر للحمض النووي ويحميك من السرطان.

-يحارب حب الشباب:

ينتهي الأمر بالعديد من النساء مع حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى أثناء الحمل،  يحتوي الفلفل الأخضر على مكونات يمكن أن تساعد في الحفاظ على بشرتك خالية من الشوائب.

- يعالج السعال والبرد:

يمكن أن تكون الإصابة بنزلة برد أثناء الحمل مصدر إزعاج حقيقي. لحسن الحظ ، يمكن أن يساعدك الفلفل هنا أيضًا،  حيث أن العديد من  الثقافات في جميع أنحاء العالم تستخدم الفلفل لعلاج البرد والسعال.

-مضاد طبيعي للاكتئاب:

تعاني الكثير من النساء خلال فترة الحمل من القلق والاكتئاب،  يعتبر تضمين الفلفل في نظامك الغذائي طريقة رائعة للتغلب على كآبة الحمل.

-يحتوي على حمض الفوليك:

أنت بحاجة إلى حمض الفوليك أو حمض الفوليك أثناء الحمل لمنع عيب الأنبوب العصبي في طفلك الذي لم يولد بعد،  يحتوي الفلفل بأنواعه على كمية جيدة من حمض الفوليك.

-يعزز جهاز المناعة:

مناعتك منخفضة أثناء الحمل،  يحتوي الفلفل على فيتامين سي الذي يمكن أن يعزز مناعتك ويمنع الأمراض الشائعة مثل البرد والسعال.

-يبقي ضغط الدم تحت السيطرة:

يُعد ارتفاع ضغط الدم تهديدًا كبيرًا لصحتك أثناء الحمل، يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة،  الفلفل غني بالبوتاسيوم ويمكن أن يمنع ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل.

الفلفل الأخضر فوائد الفلفل الأخضر للحوامل فوائد الفلفل الأخضر البارد السرطان

موضوعات متعلقة

استشارى تغذية تكشف فوائد تناول الفلفل الأخضر والبطاطا يومياً.. فيديو

أضرار الفلفل الحار.. آثار جانبية تفوق الفوائد

ترشيحاتنا

عافر لحد ما توصل.. تريزيجيه يعلق على تأهل المنتخب لربع النهائي

سأذبح عجلين.. أول تعليق من والد محمد أبوجبل بعد تألقه أمام كوت ديفوار

هواوي تعتزم إطلاق إصدار خاص من هاتف Mate 40 بمعالج ميدياتك

هل تزوجته سراً ؟ .. اعترافات سعاد حسني عن علاقتها بالعندليب

كيف ساهمت إستراتيجية حقوق الإنسان في دعم ذوي الهمم وتوفير سكن لائق|تفاصيل

إيران تستدعي سفير بريطانيا احتجاجا على تصريحات وزيرة خارجية بلاده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

هل تزوجته سراً ؟ .. اعترافات سعاد حسني عن علاقتها بالعندليب

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

على السواحل الشمالية والقاهرة.. مفاجأة في طقس الأيام القادمة يكشفها خبير ارصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ