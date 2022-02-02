أنطوان بيل:مباراة مصر والكاميرون صعبة ومحمد صلاح يصنع الفارق.. والفراعنة لايتأثرون بالغيابات

يستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون غدًا الخميس في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويسعى الفراعنة لتخطي عقبة الكاميرون في ظل سعيهم للحصول على اللقب القاري الثامن، لكن مهمتهم لن تكون سهلة لأنهم يصطدمون بأصحاب الأرض والجمهور.

ويُعد أنطوان بيل أحد أساطير حراسة المرمى في القارة السمراء، وفي رحلته نحو التفوق، مر على مصر، وتحديدًا مع نادي المقاولون العرب، حيث لعب لصفوفهم في الثمانينيات من القرن الماضي، إضافة لتمثيله المنتخب الكاميروني بين عامي 1977-1994 مشاركًا في 3 بطولات لكأس العالم، ومحققًا لقب كأس الأمم الأفريقية مرتين.. صدى البلد حاوره للحديث عن المباراة، وفيما يلي نص الحوار

ما توقعك لمباراة مصر والكاميرون؟

لا يمكن لأحد توقع نتيجة المباراة، بداية فكل مصري وكل كاميروني يأمل في انتصار بلاده وأرى أنها ستكون مباراة قوية بين منتخبين فازا بالعدد الأكبر من بطولات كأس الأمم الأفريقية، 12 لقبًا فيما بينهما، المباراة ستكون صعبة، والمنتخب المصري بدأ البطولة ببطء شديد وواجه صعوبات كبيرة في اللعب، وبشكل عام، فهم لم يلعبون بشكل جيد، وبدأوا بعد ذلك في تغيير الأداء أمام كوت ديفوار ثم المغرب، أما منتخب الكاميرون فيحظى بالثقة فهم لم يخسروا أي مباراة حتى الآن، لكن لا يمكننا أن ننسى أنهم واجهوا منتخبات يمكن اعتبارها من الصف الثاني، منتخب مصر بدأ يتعافى ولديه محمد صلاح يؤدي أداء رائعا في البطولة، وستكون مباراة بين منتخبين لديهما ثقة كبيرة،

فالكاميرون التي سجلت 11 هدفًا عن طريق لاعبين فقط، وعندما تملك في صفوفك لاعبين سجلا هذا العدد، يجب أن تكون واثقًا قبل أي مباراة.

ما رأيك في منتخب مصر وخاصة أدائه أمام المغرب؟

المنتخب المصري لعب جيدًا امام المغرب بالطبع، وكما قلت محمد صلاح يقدم بطولة رائعة جدًا، أعتقد أنه لاعب يصنع لهم الفارق بحق، لأنه لم يفقد أبدًا شغفه وحماسته، دائمًا يركز على المباراة واللعب النظيف، ولا يُقصر مع منتخب مصر عندما تحتاجه.. إنه لاعب رائع.

هل تعتقد أن الكاميرون تستطيع تحقيق الانتصار غدًا؟

في تلك المباراة يجب دائمًا أن تحظى بفائز، لا يوجد تعادل والمباراة، ستكون صعبة وسيكون هناك فائز، الكاميرون يمكنها الفوز على مصر ومصر يمكنها الفوز على الكاميرون

المواجهات المباشرة تمنح الأفضلية لـ مصر ولكن آخر مباراة جمعت المنتخبين شهدت تفوق الكاميرون.. فهل يمنح ذلك أي أفضلية لمنتخب على الآخر غدًا؟

إذا أخذت المواجهات المباشرة على عين الاعتبار كونها ستمنح منتخب مصر الأفضلية، عليً أن أذكركم أننا حققنا اللقب عام 2017 على حساب مصر، آخر مباراة جمعت المنتخبين كان الانتصار حليف الكاميرون، لا يمكن أن نتحدث عن تفوق في مباريات جمعت المنتخبين في الستينيات من القرن الماضي، وإن قلنا ذلك، فمنتخب الكاميرون انتصر على الفراعنة عام 1988، التاريخ ليس له مكان في هذه المباريات، الأمر يعتمد على حالة الفريق يوم المباراة وحالة اللاعبين بشكل خاص، منتخب مصر يتقدم ويتطور خطوة بخطوة، ومنتخب الكاميرون حقق الانتصار تلو الآخر، فمنتخب مصر استطاع إقصاء منتخبي كوت ديفوار والمغرب، أما الكاميرون فانتصروا في كل المباريات، لذا أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة.

منتخب مصر يدخل المباراة بغياب عدد من لاعبيه الأساسيين.. هل تعتقد أن ذلك سيؤثر عليهم؟

صحيح أن منتخب مصر سيخوض المباراة بعدد من الإصابات للاعبين أساسيين، لكنني أعتقد أن ذلك لن يُضعف من قوة الفريق أمام الكاميرون، تذكروا أن منتخب مصر واجه المغرب بدون محمد الشناوي وبعد إصابة أبو جبل وأحمد حجازي وكل ذلك لم يُوقف مصر، بصفتي كاميروني أو إذا كنت في الجهاز الفني للكاميرون لن أعتمد على إصابة عدد من لاعبي مصر، لأن منتخب مصر يظل منتخب مصر.

بين محمد الشناوي وميندي وأونانا وبونو.. من هو أفضل حارس في أفريقيا من وجهة نظرك؟

محمد الشناوي حارس مرمى جيد للغاية لكنه غير محظوظ فهو قد أُصيب، بعد ذلك يجب عليه أن يُظهر قدرته على قيادة المنتخب على الفوز بالبطولة، هو حارس رائع ولا يوجد شك حول ذلك ولكن بالسؤال عن الأفضل، فياسين بونو عاد لمنزله بعد الخروج، الشناوي مصاب، ويتبقى لدينا أندريه أونانا وإدوارد ميندي، لذا دعنا نراهم يلعبان، ونرى أي منهما قد يساعد بلاده على تحقيق اللقب.. سنرى مباريات صعبة.

أعتقد أن الناس يضيعون وقتهم في مقارنة لاعبين في أزمنة مختلفة، لأن الوقت يتغير واللعبة تتغير، إذا كنت أفضل حارس في القرن الماضي، فستتم مقارنة الحراس هذا القرن بي.