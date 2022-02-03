لسرقة هاتفه.. تجديد حبس شخصين لاتهامهما بقتل طفل سحلا تحت عجلات توك توك

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس سائق توك توك واخر عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل طفل سحلا تحت عجلات الدراجة النارية لسرقة هاتفه المحمول.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس اخطارا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول جثة طفل فى العقد الثاني من العمر وبه عدة جروح متفرقة وجروح قطعية فى الرأس وباجراء التحريات اللازمة.

وبسؤالهم أفادوا أن نجلهم كان عند أحد أقاربهم فى منطقة عين شمس وبعد خروجه من عندهم فقدوا الاتصال به ويجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلى هوية مرتكبى الحادث، حيث اتضح أن سائق توك توك وآخر عاطل قاما بتتبع الطفل منذ خروجه من منزل اقاربه، ثم قاما بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول، وفرا هاربان فأمسك الطفل الضحية بالمركبة التى كانا يستقلها المتهمان "توك توك" فسحلها تحت عجلات الدراجة النارية ثم صدماه بحائط خرسانة فلفظ أنفاسه الأخيرة وفرا هاربان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط الجناة .

وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة قام تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.