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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليابان تسجل عجزاً تجارياً بـ 8ر370 مليار ين

وزارة المالية اليابانية
وزارة المالية اليابانية

سجلت اليابان عجزاً تجارياً في ديسمبر الماضي بقيمة 8ر370 مليار ين (21ر3 مليارات دولار) وهو ما جاء مخالفاً للتوقعات بعد تحقيق فائض بـ 3ر897 مليار ين في نوفمبر الماضي.


وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، نمو الصادرات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 7ر18% سنوياً إلى 797ر7 تريليونات ين في حين زادت الواردات بنسبة 8ر44% سنوياً إلى 115ر8 تريليونات ين لتسجل اليابان عجزاً تجارياً بقيمة 7ر318 مليار ين.

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وسجل ميزان الحساب المالي عجزاً بقيمة 7ر34 مليار ين في حين سجل ميزان الحساب الرأسمالي عجزاً بقيمة 4ر58 مليار ين. 

وعلى صعيد آخر، أغلقت الأسهم اليابانية الثلاثاء على ارتفاع، مدعومةً بأسهم التكنولوجيا رغم حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.


وارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 0.13% لينهي تداولاته عند 27284.52 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بـ 0.42% ليغلق عند 1934.06 نقطة.

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