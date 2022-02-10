بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لجامعة قناة السويس عبر الخدمة الصوتية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل يسير على قدم وساق داخل مركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات؛ للانتهاء من عملية رصد ومراجعة وإعلان النتائج للطلاب.

وأضاف "مندور"، أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج الفرقة الأولى برامج مميزة لكلية التجارة برنامج Bis والفرقة أولى وثانية برنامج Fmi.



ونوه بأنه تم الانتهاء من نتائج الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تجارة شعبة اللغة عبر الخدمة الصوتية على أن يتم إعلان ببرنامج ابن الهيثم بعد يومين من الإعلان بالخدمة الصوتية .

وأشار "مندور" إلى إعلان نتائج الفرقة الرابعة لكلية التمريض ،والفرقة الرابعة لكلية الحاسبات والمعلومات، و الفرق الثالثة والرابعة و الخامسة لكلية الصيدلة نظام جديد.

وأوضح رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لجميع الفرق بكلية التجارة شعبة اللغة العربية بإجمالي ٤١٢٩٤ ورقة إمتحانية بواقع ٢٧٨٥٩ ورقة امتحانية " انتظام " و ١٣٤٣٥ ورقة إمتحانية "انتساب" يمثلون ٢٩ مقرر دراسى .

و تتم عملية التصحيح الإلكتروني وإعلان النتائج للطلاب على برنامج ابن الهيثم بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذى الدكتور تامر حسنين منسق عام برنامج ابن الهيثم ومدير ال MIS .

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى السعيد عميد كلية التجارة أن عدد أوراق الامتحانات المصححة للفرقة الأولى بلغ ١٠٥١٦ ورقة إمتحانية، بينما تم تصحيح ٨٤٠٠ ورقة إمتحانية للفرقة الثانية، وأما الفرقة الثالثة فبلغ عدد أوراق الإمتحانات المصححه ١٠٦٦٤، واخيرا الفرقة الرابعة شعبة محاسبة بلغ عدد إجمالي أوراق الإمتحانات التى تم تصحيحها ١٠٤٣٠، وشعبة إدارة الأعمال ١٢٨٤ ورقة إمتحانية.

وحرص الدكتور هانى السعيد على تقديم الشكر لفريق العمل بالكنترول بإشراف الدكتورة هدى محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والذي يضم الدكتور نصر سالم رئيس كنترول الفرقة الأولى، والدكتور رشا الفقي رئيس كنترول الفرقة الثانية ، والدكتور حسين سليمان رئيس كنترول الفرقة الثالثة،

والدكتورة هبه جمال رئيس كنترول الفرقة الرابعة والدكتور أحمد فاروق مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية .