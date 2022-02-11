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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غياب حجازي.. الاتحاد السعودي يحقق فوزا عريضا بثلاثية على النصر| فيديو

الاتحاد
الاتحاد

حقق فريق اتحاد جدة، انتصارًا عريضًا على النصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في قمة الجولة العشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الدوري السعودي".

 

وافتتح البرازيلي رومارينيو، التسجيل لـ اتحاد جدة في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء تحصل عليها زميله عبد الرزاق حمد الله.

 

واستطاع عبد العزيز البيشي، مضاعفة تقدم اتحاد جدة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 31 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من الجهة اليمنى.

 

وفي الدقيقة 68، اختتم عبد الرزاق حمد الله مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الثالث للاتحاد في شباك مرمى فريقه السابق النصر، مؤكدًا انتصار رفاق أحمد حجازي الذي غاب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة.

 

وكان البرازيلي تاليسكا لاعب النصر تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 59 بسبب ضربه لاعب اتحاد جدة بدون كرة.

 

انتصار الاتحاد رفع رصيدهم للنقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.

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