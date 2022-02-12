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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتجات الأقطان المصرية تستعيد الريادة.. شاهد

القطن
القطن

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "منتجات الأقطان المصرية تستعيد الريادة".

وأوضح التقرير أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين عدد من الفروع التجارية المخصصة لتسويق وبيع منتجات الأقطان المصرية الجديدة تزامنا مع استمرار تطوير وتحديث المصانع الجديدة بتكلفة 21 مليار جنيه.

وسيتم الانطلاق من السوق المحلية إلى العالمية بحسب وزارة قطاع الأعمال العام والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خلال إحدى شركاتها الجديدة لتسويق وبيع منتجات القابضة للغزل.

وبدأ مشروع التسويق الجديد باسم جديد كشعار للمنتجات الجديدة، والتي من المنتظر أن تواكب أفضل المنتجات العالمية وأحدث خطوط الموضة، بما يساهم في استعادة القطن المصري مكانته العالمية مجددا ورفع قيمة وحجم المبيعات محليا.

من جانبها، أعلنت الحكومة عن تفاصيل آخر مستجدات افتتاح 3 فروع للبيع المحلي، وأولها في أبريل المقبل، بعدما جهزت إحدى الشركات المصرية عددا من النماذج وعينات الإنتاج من المنتجات الجديدة، خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية، بالإضافة إلى الأدوات الجديدة المستخدمة في تعبئة وعرض المنتجات تحت العلامة التجارية الجديدة.

 

أسعار الأقطان القابضة للقطن السوق المحلي السوق الشركات

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