عاجل
لإنهاء الجدل.. تصريحات مفتي الجمهورية عن مدعي النبوة وضرب المرأة القوافل الطبية تفحص وتعالج 2303 مواطن بالمحاميد وبشاير الخير في أسوان متحدث الصحة : البيانات لا تمثل العدد الحقيقي لإصابات كورونا لضمان سلامتهم .. نصائح من المرور للطلاب أثناء التنقل في الحافلات المدرسية بالسعودية التنمية المحلية : تأهيل موظفي المراكز التكنولوجية على التعامل مع الصم وضعاف السمع.. تخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات.. توزيع الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تحجيم الزيادة في مديونية الناتج المحلي أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن  الاقتصاد المصري تم تصنيفه ضمن أقوي 10 إقتصاديات عالميا وهذا وفقا لتقارير مؤسسات دولية معترف بها حيث أشادت بأداءه العالي خلال جائحة كورونا مقابل دول أخري انهارت أمام الأزمة ولم تتحملها.

و أكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الحكومة بالفترة الراهنة تستهدف تحجيم نسبة المديونية من الناتج المحلي لـ 91.6 % حيث يعتبر هذا التوجه أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، معقبا " منذ تولي الرئيس السيسي والحكومة وضعت ملف الديون بأولوياتها وبالفعل تسير بخطي ثابتة فيه".

ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي دليل قاطع علي المشككين في جهود وقدرة الدولة في تحقيق أعلي معدلات التنمية، مشيدا بانخفاض معدلات التضخم والبطالة مقارنة بالسنوات السابقة.

ونوه عضو مجلس النواب، عن مساعي القيادة السياسية في تقليل نسبة الاقتراض بشكل ملحوظ سواء بشكل داخلي أو خارجي مما يدعم ذلك الموازنة العامة للدولة، مؤكدا استقرار الوضع الاقتصادي من مختلف الجوانب والذي يهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات.

اتحاد بنوك مصر: مصر لا تتأخر في سداد الديون..فيديو

الشيوخ: توقع 30 مؤسسة دولية بنمو الاقتصاد بين 4.2% و6% دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات، والجهات المعنية. 


وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدوري لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي يأتي تأسيسه في وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة "كورونا" المستمرة. 


وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن  وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي.


وساهمت هذه الجهود في تحجيم الزيادة في نسبة المديونية للناتج المحلى لتصل إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021 مقارنة بـ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج مع نهاية يونيه 2026.


وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولي بنحو 2%  سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية. 


وخلال ذلك، تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة. 


كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.

الناتج المحلي وزارة المالية الإيرادات الضريبية المديونية مجلس الوزراء البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف المسؤول عن إدارة حسابات التواصل الاجتماعى لاتحاد السلة بسبب الزمالك

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

بث مباشر الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية .. لحظة بلحظة

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

٣ كراتين وعملات.. رئيس مباحث الأموال العامة يكشف تجارة علاء حسانين في الآثار

عبدالله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة المنتخب كأس الأمم الأفريقية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

ترشيحاتنا

تطبق 15 فبراير.. 100 ألف جنيه غرامة عدم تنفيذ الفاتورة الإلكترونية

الصناعات الغذائية: جار الانتهاء من مسودة المواصفة القياسية المصرية لتمور المجدول

مخاوف الغزو الروسي.. الحكومة الأوكرانية تحث مواطنيها على التزام الهدوء

وزيرة الخارجية الألمانية: القاهرة مدينة تنبض بالحياة وأبهرتني في أول خطوة لي على أرضها

المعاناة فوق احتمالي.. آخر كلمات طبيب نساء شهير بالجيرة قبل انتحاره.. شاهد

رئيس البرلمان العربي: تعزيز المواطنة قضية أمن وطني وقومي بالدرجة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

لإنهاء الجدل.. تصريحات مفتي الجمهورية عن مدعي النبوة وضرب المرأة

طقس الأسبوع.. الأرصاد:استقرار الأحوال الجوية وبرودة شديدة ليلا تصل إلى الصقيع.. خاص

لم يتحلل.. سر نقل جثمان علاء ولي الدين بعد سنوات من رحيله

فيديوجراف.. عن طريق الكاتل.. بريطاني يقدم طريقة عبقرية لتوفير الكهرباء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ