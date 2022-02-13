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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بيت الشدة.. ابن وفاء عامر يدخل عالم التمثيل من بوابة والدته

وفاء عامر وابنها
وفاء عامر وابنها

نشر عمر محمد فوزى ابن الفنانة وفاء عامر والمنتج محمد فوزى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن دخوله عالم التمثيل من بوابة مسلسل "بيت الشدة". 

وقال عمر محمد فوزى : “إن شاء الله انتظروني في مسلسل بيت الشدة، وإن شاء الله أكون عند حُسن ظنكم؛ الحلم بدأ يتحقق ادعولي إن أنا أكون قد المسؤولية، لأن دي أول حاجة ليا، وإن شاء الله خير دعواتكم”. 

وفاء عامر

وتخوض الفنانة وفاء عامر الماراثون الرمضانى2022 بمسلسل “بيت الشدة” من بطولة وفاء عامر ونهال عنبر وعبير صبرى وأحمد عبد العزيز وإيهاب فهمى، ومن إخراج وسام المدنى وتأليف ناجى عبد الله وإنتاج تامر الدسوقى.

ويعد مسلسل “بيت الشدة” عودة لوفاء عامر للبطولة، حيث كان مسلسل "كاريوكا"  الذى عرض فى رمضان 2012 آخر بطولات وفاء عامر الدرامية المطلقة.

وشاركت وفاء عامر، فى دراما رمضان الماضى بمسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق وشريف سلامة ومى سليم، تأليف إياد إبراهيم إخراج محمد أسامة.

كانت وفاء عامر قامت مؤخرا ببطولة حكاية "إن كبر ابنك" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"، تأليف حسن صالح وهيبتا ونور حمدى، إخراج معتز حسام، وشارك فى البطولة ناصر سيف وحنان يوسف.

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