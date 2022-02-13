ظروف خاصة.. نانسي عجرم تعتذر عن رحلة "ستارز أون بورد"

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن اعتذارها عن المشاركة في الموسم الجديد من رحلة “ستارز أون بورد”.



وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها علي تويتر: “‏لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم.. مع التأكيد على استثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات عديدة تكللت بالنجاح".



وتابعت: "آمل أن نعود ونلتقي مجددًا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب.. إلى اللقاء قريبًا".

رحلة ستارز أون بورد

يذكر أن رحلة ستارز أون بورد، هي رحلة بحرية لعدة أيام، يشارك فيها عدد من النجوم العرب، وتبحر عبر البحر الأبيض المتوسط مع نجوم العرب المفضلين على متن سفينة الرحلات البحرية النرويجية.

وشارك في رحلة ستارز أو بورد السابقة، عدد من الفنانيين منهم (كاظم الساهر، شيرين، مايا دياب، نادر الأتات، هادي خليل، عامر زيان، نور الزين، فانيسا عازفة الكمان، ناصيف زيتون، ملحم زين، نجوى كرم ووليد توفيق).