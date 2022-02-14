هندي وماليزي.. اعرف الفرق بين جوز الهند القديم والجديد وازاي تختاره.. فيديو

رصدت عدسة “صدي البلد” بالبث المباشر، أنواع فاكهة جوز الهند المختلفة وسعرها، داخل سوق العبور، والذي شهد وجود فاكهة جوز الهند بأنواعه بشكل كبير.

وقال حسن أحمد، أنه يوجد نوعين من فاكهة جوز الهند وهما الهندي والماليزي، وتختلف أنواع فاكهة جوز الهند علي حسب جودتها ووقت نضجها.

وتابع أن فاكهة جوز الهند تثقل في وزنها بسبب ماء جوز الهند، والذي له العديد من الفوائد في استخدامه، مثل استخدامه في منتجات الشعر والبشرة ودخوله في بعض مستحضرات التجميل.

وأضاف حسن أن جوز الهند لا يتم جلبه من فوق الأشجار سوي عن طريق قرود مدربة ومخصصة في جلب جوز الهند من أعلي الأشجار، لذلك يوجد بصمة القرد علي فاكهة جوز الهند في طبيعتها.

وعند كسر فاكهة جوز الهند، يبرز الفرق بين جوز الهند الصالح للأكل والغير صالح، وذلك عن طريق ملمس جوز الهند من الداخل عقب فتحها.

وأشار ان سعر جوز الهند يبدأ من 20 إلي 30 جنيهًا للواحدة، ويرجع أختلاف سعر جوز الهند علي حسب جودته وحجم الحبه الواحدة لجوز الهند.