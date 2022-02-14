مفيد لمرضي الضغط والسكر.. فوائد فاكهة الباباز وسعرها في السوق.. فيديو

تأتي معظم الفواكة مليئة بالفوائد الغذائية والطبية، وتعتبر فاكهة الباباز واحدة من الفواكة الصحية للغاية، والتي تفيد مرضي السكر والضغط بشكل كبير.

ورصدت عدسة “صدي البلد” بالبث المباشر، أسعار فاكهة الباباز داخل سوق العبور، وفائدتها لمرضي السكر والضغط، وطريقة طهي فاكهة الباباز.

وقال إياد حسني، أحد تجار الفاكهة بسوق العبور، أن فاكهة الباباز تعد من أهم الفاكهة التي لها فوائد عديدة لمرضي الضغط والسكر، وذلك لطعمها الذي لا يحتوي علي السكر الكثيف، والتي تفيد المرضي في اعتدال السكر والضغط.

وتابع أن سعر فاكهة الباباز بـ 7 جنيهًات، ويقبل علي شراء فاكهة الباباز سكان قارة أسيا، وذلك بسبب شهرة أكلة بفاكهة الباباز، التي يعشقها العديد من مواطني أسيا.

وأضاف أن طعم فاكهة الباباز مثل فاكهة المانجو، ويستخدم بعض أصحاب محلات العصائر فاكهة الباباز لخلطلها مع عصير المانجو.

وأكمل إياد أنه يوجد عدد من الناس التي تشتري فاكهة الباباز واستخدامها في عمل المربي، والتي لا يتعرف عليها العديد من الناس الأخري.