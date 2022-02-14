النفق الرسغي.. أعراض المتلازمة وأسبابها

متلازمة النفق الرسغي (CTS) عبارة عن ضغط على عصب في معصمك، يسبب وخزًا وتنميلًا وألمًا في يدك وأصابعك، يمكنك غالبًا معالجته بنفسك ، ولكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى تتحسن.

تشمل أعراض متلازمة النفق الرسغي ما يلي:

وجع أو ألم في أصابعك أو يدك أو ذراعك

تنميل اليدين

الشعور بالوخز

ضعف الإبهام أو صعوبة الإمساك

غالبًا ما تبدأ هذه الأعراض ببطء ثم تأتي وتذهب، عادة ما تكون أسوأ في الليل.

ما الذي يسبب متلازمة النفق الرسغي؟

يحدث CTS عندما يتضخم متلازمة النفق الرسغي داخل معصمك ويضغط على أحد أعصابك (العصب المتوسط).

والأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم

يعانون من زيادة الوزن

حامل

قم بعمل أو هوايات تعني أنك تثني معصمك بشكل متكرر أو قبضتك بقوة ، مثل استخدام أدوات الاهتزاز

لديك مرض آخر ، مثل التهاب المفاصل أو مرض السكري

لديك والد أو أخ أو أخت مع CTS

سبق أن أصبت بمعصمك.