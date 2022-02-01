عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: مكملات فيتامين د تساعد على درء أمراض المناعة الذاتية

فيتامين د
فيتامين د

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) قد يساعد في درء الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

وقال مؤلفو الدراسة، إن الأبحاث السابقة قد ألمحت إلى هذا الارتباط ، لكن الدراسة الجديدة هي أول تجربة عشوائية محكومة للنظر في ما يحدث عندما يتم إعطاء الأشخاص مكملات فيتامين (د) ومتابعتهم لمعرفة ما إذا كانوا يصابون بأمراض المناعة الذاتية.

يعتبر الأشخاص الذين تناولوا 2000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين (د)، مع أو بدون جرام واحد من زيت السمك؛ لمدة تزيد قليلاً عن 5 سنوات، قللوا من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بنسبة 22٪ عند المقارنة مع نظرائهم الذين تناولوا حبوب الدواء الوهمي.

txt

نشرة الصحة والمرأة.. أفضل طريقة لتحديد نقص فيتامين ب 12 .. وتأثير السمنة على الجهاز المناعي

txt

أفضل طريقة لمعرفة نقص فيتامين B12 في الجسم دون اختبار

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كارين كوستينبادير، أخصائية أمراض الروماتيزم في مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن: "يبدو أن إعطاء فيتامين د سيمنع أمراض المناعة الذاتية، وهو أمر مثير حقًا"، بحسب ما نشره موقع upi.

لا يوجد نقص في الآليات لشرح هذه النتيجة وقالت "فيتامين د يرتبط بمستقبلات في خلايا الجهاز المناعي لتشغيل مجموعة من الجينات المشاركة في وظيفة الجهاز المناعي".

يسمى فيتامين د "فيتامين أشعة الشمس" لأن أجسامنا تفرزه عند تتعرض لأشعة الشمس من الصعب الحصول على ما نحتاجه من الطعام ، لذلك سيحتاج معظم الناس إلى مكملات غذائية يوصي معهد الطب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 70 عامًا بتناول 600 وحدة دولية / يوميًا وأن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا يهدفون إلى الحصول على 800 وحدة دولية / يوميًا. مجموعات طبية أخرى وضعت الشريط أعلى من ذلك.

امراض المناعة الذاتية امراض المناعة دراسة جديدة مكملات غذائية التهاب المفاصل الروماتويدي المناعة

موضوعات متعلقة

تعرف على القيمة الغذائية لكوب من عصير البرتقال يوميا

الانتخابات النقابية العمالية في منتصف 2022 .. تعيين 4308  شابا في 7 محافظات .. فض إضراب 438 عاملا بشركة "هابيتات" ..التفتيش على 124869 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

3 حيل مجربة لعلاج تساقط الشعر ..أبرزه بهذا النوع من الفيتامين

أعراض الغدة الدرقية وعلاجها لكل من الرجال والنساء

ترشيحاتنا

تخفيض التكاليف وأسعار المعادن وراء تحول مصر للألومنيوم إلى الربحية

دولة أوروبية تعلن رفع قيود كورونا فبراير الجاري

دعاء شهر رجب 2022 وحكم التهنئة به.. اعرف أفضل الأعمال فيه

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور

ابتلاء صعب| ابن شريفة ماهر يتعرض لأزمة قبل خلافه مع أمه

القمر يشرق مع الشمس اليوم ويختبئ عن الأنظار طوال الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

اليوم.. التموين تصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في مصرع 7 من أسرة واحدة بالشرابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

أضرار جسيمة في شمال أوروبا بسبب العاصفة مالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

أسود وعيونه حمرا.. شاهد مخلوق غريب يطارد صيادا في عرض البحر|فيديو

محمد منير يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة وسط تفاعل محبيه

لحظة تسلق رجلين لمبنى شاهق لإنقاذ طفلة من حريق ضخم |فيديو

فيديو

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ