دراسة: مكملات فيتامين د تساعد على درء أمراض المناعة الذاتية

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) قد يساعد في درء الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

وقال مؤلفو الدراسة، إن الأبحاث السابقة قد ألمحت إلى هذا الارتباط ، لكن الدراسة الجديدة هي أول تجربة عشوائية محكومة للنظر في ما يحدث عندما يتم إعطاء الأشخاص مكملات فيتامين (د) ومتابعتهم لمعرفة ما إذا كانوا يصابون بأمراض المناعة الذاتية.

يعتبر الأشخاص الذين تناولوا 2000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين (د)، مع أو بدون جرام واحد من زيت السمك؛ لمدة تزيد قليلاً عن 5 سنوات، قللوا من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بنسبة 22٪ عند المقارنة مع نظرائهم الذين تناولوا حبوب الدواء الوهمي.

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة كارين كوستينبادير، أخصائية أمراض الروماتيزم في مستشفى بريجهام والنساء في بوسطن: "يبدو أن إعطاء فيتامين د سيمنع أمراض المناعة الذاتية، وهو أمر مثير حقًا"، بحسب ما نشره موقع upi.

لا يوجد نقص في الآليات لشرح هذه النتيجة وقالت "فيتامين د يرتبط بمستقبلات في خلايا الجهاز المناعي لتشغيل مجموعة من الجينات المشاركة في وظيفة الجهاز المناعي".

يسمى فيتامين د "فيتامين أشعة الشمس" لأن أجسامنا تفرزه عند تتعرض لأشعة الشمس من الصعب الحصول على ما نحتاجه من الطعام ، لذلك سيحتاج معظم الناس إلى مكملات غذائية يوصي معهد الطب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 70 عامًا بتناول 600 وحدة دولية / يوميًا وأن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا يهدفون إلى الحصول على 800 وحدة دولية / يوميًا. مجموعات طبية أخرى وضعت الشريط أعلى من ذلك.