نشرة الصحة والمرأة.. أفضل طريقة لتحديد نقص فيتامين ب 12 .. وتأثير السمنة على الجهاز المناعي

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

أفضل طريقة لمعرفة نقص فيتامين B12 في الجسم دون اختبار

كشفت الدكتورة أناستاسيا جافريكوفا، خبيرة التغذية الروسية، افضل طريقة لمعرفة نقص فيتامين B12 في الجسم دون اختبار.

يستهلك الناس من جميع أنحاء العالم الشاي أكثر من أي مشروب آخر وهذا سلاح ذو حدين حيث إن شرب الشاي بانتظام يوفر لك العديد من الفوائد الصحية ولكن إذا تم الإكثار منه بشكل مبالغ فيه فإن الإنسان يصاب بأضرار عديدة كما يصبح مدمنا للشاي.

فيروس كورونا هو عدوى تنفسية ينتج عنها عادة أعراض مثل الحمى والبرد والسعال والتعب ومع ذلك، يشكو عدد متزايد من الأشخاص أيضًا من آلام في الجسم مثل الصداع وآلام أسفل الظهر بعد الإصابة بالفيروس.

استشاري جراحات السمنة يكشف أسباب ضعف المناعة عند أصحاب الوزن الزائد

أوضح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس استشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، أن فيروس كورونا أصاب العالم أجمع بالهلع وذلك لسرعة انتشاره لدولة تلو الأخرى غير مكترثًا بالحدود لكن يجب علينا أن نتوقف عن الشعور بالهلع وذلك من خلال فهمنا أكثر للفيروس ومعرفة إمكانية الوقاية منه أو تجنب الإصابة به.