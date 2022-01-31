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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ما هو إدمان الشاي ؟ وما أسبابه؟

ما هو إدمان الشاي
ما هو إدمان الشاي ؟ وما أسبابه؟

 يستهلك الناس من جميع أنحاء العالم الشاي أكثر من أي مشروب آخر وهذا سلاجح ذو حدين حيث إن شرب الشاي بانتظام يوفر لك العديد من الفوائد الصحية ولكن إذا تم الإكثار منه بشكل مبالغ فيه فإن الإنسان يصاب بأضرار عديدة كما يصبح مدمنا للشاي.

وفقا لما ذكره موقع “ lybrate” فإن المشكلة هي أن الشاي يحتوي على مادة الكافيين التي عادة ما تجعلك تشعر باليقظة والنشاط والحيوية وإذا تناول الإنسان بكثرة فغالبًا ما يصبح مدمنا له دون أن يدرك. 

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أبرزها الشاي والقهوة .. علامات إدمان المنبهات

وإدمان الشاي يجعل الإنسان لا يمكنه قضاء يوم كامل دون شرب كوب واحد من الشاي سواء كان الشاي الأخضر أو الشاي ​​الأسود أو أي نوع آخر وتعد هذه علامة مؤكدة على إدمان الشاي والتعرض المطول لكميات كبيرة من الكافيين في الجسم يمكن أن يؤثر على الصحة العامة للجسم وقد يساعد في تحفيز النوبات القلبية. 

وللوقاية من هذه الأضرار يجب أن تكون قادرًا على قصر نفسك على فنجان أو فنجانين من الشاي في اليوم .

أسباب إدمان الشاي


على الرغم من عدم وجود سبب واضح أو عامل مسبب يمكن أن يتسبب في إدمان الشخص للشاي بينما لا يفعله الآخرون - تظل الحقيقة أن البعض يدمنون الشاي لدرجة الإفراط في شربه.

 أظهرت دراسة حديثة أن الكافيين الموجود في الشاي يمتصه الجسم بسهولة، مما يؤثر على الدماغ بشكل مباشر في حين أن الكافيين بمفرده لا يعتبر منبهًا ، إلا أنه يمنع بعض المستقبلات في دماغنا  مما قد يؤدي إلى إطلاق الدماغ كميات إضافية من الدوبامين والإندورفين.

أعراض إدمان الشاي

شرب الشاي كل ساعة
عدم القدرة على الانتظار لبضع ساعات دون فنجان
تغيرات مزاجية مفاجئة نتيجة عدم القدرة على شرب الشاي
الانفعال والغضب  عند عدم القدرة على شرب الشاي
الشعور بالاكتئاب أو الانسحاب بسبب عدم تناول الشاي ،

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