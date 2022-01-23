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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها الشاي والقهوة .. علامات إدمان المنبهات

ادمان القهوة والشاي
ادمان القهوة والشاي

نسمع كثيرا عن إدمان المنبهات مثل الشاي والقهوة ومدى خطورتهما على صحة الإنسان ولكن بالرغم من ذلك لم نفكر فى العلامات التى تنبهنا بالدخول فى مرحلة إدمان المنبهات بالفعل.

فى الطب الحديث تم التوصل لبعض العلامات التى تكشف عن إدمان المنبهات الطبيعية خاصة التى تحتوي على قدر كبير من الكافيين مثل الشاي والقهوة .

نعرض لكم أهم علامات إدمان المنبهات والكافيين وذلك وفقا لما جاء في موقع" addictioncenter "
 

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يتم معرفة إدمان المنبهات من خلال الطريقة التي تؤثر بها المادة على الأداء اليومي للفرد بناءً على مدى شعور الشخص بالضيق عندما يريد الكافيين ولا يمكنه الحصول عليه ومقدار الاضطراب الذي يسببه هذا في حياته اليومية.

لا يتعرف الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية على إدمان الكافيين باعتباره اضطرابًا مفاجئًا ، ولكنه يعترف به كشرط للدراسة المستقبلية، و يتميز استهلاك الكافيين والمنبهات الإشكالي بثلاثة علامات على الأقل من المعايير التالية:

رغبة مستمرة أو جهود فاشلة لتقليل استخدام الكافيين أو السيطرة عليه.
استمرار استخدام المنبهات على الرغم من معرفة وجود مشكلة جسدية أو نفسية مستمرة أو متكررة يحتمل أن تكون ناجمة عن الكافيين أو تفاقمت.
غالبًا ما يتم تناول الكافيين بكميات أكبر أو على مدى فترة أطول مما كان مقصودًا.
يؤدي الاستخدام المتكرر للكافيين إلى الفشل في الوفاء بالتزامات الدور الرئيسي في العمل أو المدرسة أو المنزل.
الحاجة إلى كميات متزايدة بشكل ملحوظ من الكافيين لتحقيق التأثير المطلوب.
تأثير متناقص بشكل ملحوظ مع استمرار استخدام نفس الكمية من الكافيين.
يتم قضاء الكثير من الوقت في الأنشطة الضرورية للحصول على الكافيين أو التعافي من آثاره.
الرغبة الشديدة أو الرغبة الشديدة أو الرغبة في تناول الكافيين.
يوصي معظم الخبراء بألا يستهلك البالغون أكثر من 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا ؛ هذا يعادل أربعة أكواب من القهوة تقريبًا وقد يؤدي شرب أكثر من هذه الكمية بانتظام إلى تعريض الشارب لخطر الآثار الجانبية السلبية ؛ قد تشمل هذه اضطرابات النوم والصداع النصفي وأنواع أخرى من الصداع والتهيج وسرعة ضربات القلب وهزات العضلات والعصبية والغثيان. 
 

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