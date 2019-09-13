أضرار القهوة.. احذر 24 خطرا يهدد صحتك

اضرار القهوة متعددة وكثير ، فشرب القهوة عادة يعكف البعض عليها يوميا، دون الدراية بما تفعله في جسم المرأة، حيث يستهلك العالم كله مايقرب من 2.25 مليار كوب من القهوة يوميا، حيث تنمو القهوة فى أكثر من 70 بلدًا، تعد ثاني أكثر السلع تداولًا في العالم بعد النفط الخام.
فـ القهوة لا يستغنى عنها بعض الناس، كما أنهم لا يستطيعون العيش من دونها، لذلك فإن القهوة تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ولكن قد لايعلم البعض أن اضرار القهوة على البنات والقلب والبشرة خطيرة نرصدها لكم فى سياق التقرير التالى.
اضرار القهوة على البنات
تحتوي القهوة على كميات كبيرة من الكافيين، الذي يؤثر على البنات بطبيعة الحال حيث أن أضرار القهوة على البنات تتمثل فى:
1- تؤدي إلى حدوث اضطراباتٍ في النوم والأرق، حيث تعتاد بعض السيدات على شرب القهوة قبل النوم مباشرة وبالتالى يسبب الخمول للجسم، والأرق.
2 - الإفراط فى تناول القهوة يسبب الصداع، نظرا لإحتواه على كمية كبيرة من الكافيين، إلا أن البعض يعتقد أن تناول القهوة قد يزيل الصداع.
3- الحصول على نصيب كميات كبيرة من فناجين القهوة يضعف التركيز عند البنات وبالتالى قد يؤثر على التحصيل الدراسي.
4 - أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تسبب عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم.
5 - من المعروف ان الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالي فقدان الماء فى الجسم.
6 - قد تصيب القهوة البنات بـ الإكتئاب، وخاصة أنها تعمل على الانتباه وشهور السيدات بالتوتر.
7 - تؤكد بعض الدراسات أن القهوة تعمل على زيادة الوزن.
8 - تؤثر القهوة على الدورة الشهرية حيث أنها تزيد من الانقباضات والتعب المصاحب للدورة.
9 - تعمل القهوة على الإصابة بـ فقر الدم.
10 - الإفراط فى تناول المرأة الحامل للقهوة خلال حملها فإن احتمالية إنجاب طفل ضعيف جسديا كبيرة.
11- كما يمكن الإصابة بالحصوات نتيجة طرد الماء من الجسم وبتالى زيادة الترسبات على الكلى.
12- يمكن أن تسبب القهوة على الريق الإصابة بالتهابات المعدة.
13- جفاف البشرة وتقشرها.
اضرار القهوة على القلب
نسبة كبيرة من الناس يبدؤون يومهم بها ويشربونها على معدة فارغة دون الإلمام بما تسببه تلك القهوة من أضرار على القلب.
اضرار القهوة على القلب.. ارتفاع نبضات القلب
تسبب اضرار القهوة على القلب، العديد من الآثار السلبية على صحتك، حيث أنها تعمل على ارتفاع نبضات القلب وبالتالي زيادة معدل ضغط الدم، وخاصة أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يعمل على ارتفاع إفرازات هرمون الأدرينالين، كما أنها خطرا على الذين يعانون من مشاكل عضلة القلب أو انسداد الشرايين.
اضرار القهوة على القلب..زيادة الدهون
لا يعى بعض الأشخاص أن القهوة تجلب لهم الموت البطئ وخاصة أنها تعمل على زيادة الدهون على القلب، وزيادة الوزن، وطرد الماء من الجسم، ولذلك ينصح الأطباء مرضي القلب بالابتعاد عن شرب القهوة.
ولكن الخطر الأكبر على محبي القهوة والذين يحصلون على 10 فناجين قهوة في اليوم، فإنهم الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض مثل زيادة ضربات القلب وغيرها، لذلك يُنصح دائما بشرب فنجان واحد يوميا.
لذلك الإلمام بكافة الأثار السلبية المتوقعة من الإفراط من شرب القهوة، ضرورة من أجل تجنبها، لذلك فإن عند تناول القهوة يبدأ الجسم فى امتصاص الكافيين وبعدها تظهر تلك الأعراض المتمثلة فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة إدرار البول.
فوائد القهوة للقلب
ولكن بعد سرد اضرار القهوة على القلب، هناك بعض الدراسات التي تحدثت عن فوائدها للقلب، والتى تشير إلى أنها القهوة تعزز من عمل عضلة القلب، وتحميه من الجلطات وتنظم ضرباته.
اضرار القهوة على البشرة
اضرار القهوة على البشرة كثيرة ومتعددة، فدائما ماتثبت صحة المثل القائل" اللى يزيد عن حده ينقلب ضده"، هذا الأمر ينطبق تمام على القهوة وخاصة أن الإفراط فى استخدامها يسبب اضرار جسيمة للبشرة من بينها :-
- تقوم القهوة على الإصابة بالجفاف وخاصة أنها تطرد المياه من الجسم.
- تزيد القهوة من حب الشباب
-ظهور الهالات السوداء حول العين
- تعمل القهوة على شحوب الوجه
- يُنصح دائما بعدم الإكثار من تناول أكثر من فنجانين قهوة فى اليوم يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالى فقدان المياه.
اضرار القهوة بالليمون
اضرار القهوة بالليمون كثيرة ، ولكن يغفل عنها البعض ، ويشربونها دون مبالاة لآثارها السلبية على الصحة، فمن الممكن أن تسبب القهوة بالليمون سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، فهل ورد فى ذهنك ماهية اضرار القهوة بالليمون على الجسم، وماذا تفعل بعد شرب فنجان منها مباشرة، وخاصة أنها تحتوى على كميات كبيرة من الكافين، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار القهوة بالليمون.
اضرار القهوة بالليمون
تسبب القهوة بالليمون اضرار عدة، العديد من المضاعفات وخاصة مع الإفراط فى تناولها، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية أضرار القهوة بالليمون:
1- تساهم القهوة بالليمون فى الإصابة بالصداع، فضلا عن حدوث الأرق، حيث يعتاد البعض على شربها فى الصباح الباكر وعلى معدة فارغة.
2- كما أثبتت الدراسات أن القهوة سبب رئيسي في عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم مما يعمل على ارتفاع ضغط الدم.
3- الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة الوزن وزيادة الدهون فى الجسم فضلا عن طرد الماء من الجسم وبالتالى زيادة الترسبات على الكلى، بالإضافة إلى الإصابة بقرحة المعدة.
وبعد معرفة اضرار القهوة بالليمون، ستصاب بالدهشة عندما تعرف أن بعض الدراسات أثبتت وجود فوائد للقهوة بالليمون، وخاصة لمتبعى الحمية الغذائية، حيث تتمثل فوائد القهوة بالليمون فى:-
1- تساهم القهوة بالليمون فى رفع معدلات الحرق فى الجسم، مما يؤدى إلى إنخفاض فى الوزن، كما أنها تعمل على حرق الدهون الزائدة بالجسم.
2- تعمل القهوة بالليمون على منح الجسم الطاقة والقدرة على التركيز.
3- يعمل الليمون على طرد السموم من الجسم كما يقلل من حدة التوتر.
4- مشروب القهوة بالليمون يعمل على التقليل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكلى.
5- تمثل القهوة بالليمون مشروبا فعالا فى إعاقة نمو البكتيريا داخل الفم، فضلا عن الحد من الرواسب.
6- على عكس الدراسات التى اثبتت أن القهوة تعمل على زيادة ضربات القلب أثبتت دراسات أخرى أن فوائد القهوة بالليمون تتمثل فى تحسين مستوى الكوليسترول فى الدم، وحماية القلب من انسداد الشرايين.
7- تعمل القهوة بالليمون على إمداد الجسم بالسوائل وبالتالي العمل على ترطيب الجسم.
اضرار القهوة على البنات
تحتوي القهوة على كميات كبيرة من الكافيين، الذي يؤثر على البنات بطبيعة الحال حيث أن أضرار القهوة على البنات تتمثل فى:
1- تؤدي إلى حدوث اضطراباتٍ في النوم والأرق، حيث تعتاد بعض السيدات على شرب القهوة قبل النوم مباشرة وبالتالى يسبب الخمول للجسم، والأرق.
2 - الإفراط فى تناول القهوة يسبب الصداع، نظرا لإحتواه على كمية كبيرة من الكافيين، إلا أن البعض يعتقد أن تناول القهوة قد يزيل الصداع.
3- الحصول على نصيب كميات كبيرة من فناجين القهوة يضعف التركيز عند البنات وبالتالى قد يؤثر على التحصيل الدراسي.
4 - أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تسبب عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم.
5 - من المعروف ان الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالي فقدان الماء فى الجسم.
6 - قد تصيب القهوة البنات بـ الإكتئاب، وخاصة أنها تعمل على الانتباه وشهور السيدات بالتوتر.
7 - تؤكد بعض الدراسات أن القهوة تعمل على زيادة الوزن.
8 - تؤثر القهوة على الدورة الشهرية حيث أنها تزيد من الانقباضات والتعب المصاحب للدورة.
9 - تعمل القهوة على الإصابة بـ فقر الدم.
10 - الإفراط فى تناول المرأة الحامل للقهوة خلال حملها فإن احتمالية إنجاب طفل ضعيف جسديا كبيرة.
11- كما يمكن الإصابة بالحصوات نتيجة طرد الماء من الجسم وبتالى زيادة الترسبات على الكلى.
12- يمكن أن تسبب القهوة على الريق الإصابة بالتهابات المعدة.
13- جفاف البشرة وتقشرها.
اضرار القهوة على القلب
نسبة كبيرة من الناس يبدؤون يومهم بها ويشربونها على معدة فارغة دون الإلمام بما تسببه تلك القهوة من أضرار على القلب.
اضرار القهوة على القلب.. ارتفاع نبضات القلب
تسبب اضرار القهوة على القلب، العديد من الآثار السلبية على صحتك، حيث أنها تعمل على ارتفاع نبضات القلب وبالتالي زيادة معدل ضغط الدم، وخاصة أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يعمل على ارتفاع إفرازات هرمون الأدرينالين، كما أنها خطرا على الذين يعانون من مشاكل عضلة القلب أو انسداد الشرايين.
اضرار القهوة على القلب..زيادة الدهون
لا يعى بعض الأشخاص أن القهوة تجلب لهم الموت البطئ وخاصة أنها تعمل على زيادة الدهون على القلب، وزيادة الوزن، وطرد الماء من الجسم، ولذلك ينصح الأطباء مرضي القلب بالابتعاد عن شرب القهوة.
ولكن الخطر الأكبر على محبي القهوة والذين يحصلون على 10 فناجين قهوة في اليوم، فإنهم الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض مثل زيادة ضربات القلب وغيرها، لذلك يُنصح دائما بشرب فنجان واحد يوميا.
لذلك الإلمام بكافة الأثار السلبية المتوقعة من الإفراط من شرب القهوة، ضرورة من أجل تجنبها، لذلك فإن عند تناول القهوة يبدأ الجسم فى امتصاص الكافيين وبعدها تظهر تلك الأعراض المتمثلة فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة إدرار البول.
فوائد القهوة للقلب
ولكن بعد سرد اضرار القهوة على القلب، هناك بعض الدراسات التي تحدثت عن فوائدها للقلب، والتى تشير إلى أنها القهوة تعزز من عمل عضلة القلب، وتحميه من الجلطات وتنظم ضرباته.
اضرار القهوة على البشرة
اضرار القهوة على البشرة كثيرة ومتعددة، فدائما ماتثبت صحة المثل القائل" اللى يزيد عن حده ينقلب ضده"، هذا الأمر ينطبق تمام على القهوة وخاصة أن الإفراط فى استخدامها يسبب اضرار جسيمة للبشرة من بينها :-
- تقوم القهوة على الإصابة بالجفاف وخاصة أنها تطرد المياه من الجسم.
- تزيد القهوة من حب الشباب
-ظهور الهالات السوداء حول العين
- تعمل القهوة على شحوب الوجه
- يُنصح دائما بعدم الإكثار من تناول أكثر من فنجانين قهوة فى اليوم يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالى فقدان المياه.
اضرار القهوة بالليمون
اضرار القهوة بالليمون كثيرة ، ولكن يغفل عنها البعض ، ويشربونها دون مبالاة لآثارها السلبية على الصحة، فمن الممكن أن تسبب القهوة بالليمون سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، فهل ورد فى ذهنك ماهية اضرار القهوة بالليمون على الجسم، وماذا تفعل بعد شرب فنجان منها مباشرة، وخاصة أنها تحتوى على كميات كبيرة من الكافين، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار القهوة بالليمون.
اضرار القهوة بالليمون
تسبب القهوة بالليمون اضرار عدة، العديد من المضاعفات وخاصة مع الإفراط فى تناولها، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية أضرار القهوة بالليمون:
1- تساهم القهوة بالليمون فى الإصابة بالصداع، فضلا عن حدوث الأرق، حيث يعتاد البعض على شربها فى الصباح الباكر وعلى معدة فارغة.
2- كما أثبتت الدراسات أن القهوة سبب رئيسي في عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم مما يعمل على ارتفاع ضغط الدم.
3- الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة الوزن وزيادة الدهون فى الجسم فضلا عن طرد الماء من الجسم وبالتالى زيادة الترسبات على الكلى، بالإضافة إلى الإصابة بقرحة المعدة.
وبعد معرفة اضرار القهوة بالليمون، ستصاب بالدهشة عندما تعرف أن بعض الدراسات أثبتت وجود فوائد للقهوة بالليمون، وخاصة لمتبعى الحمية الغذائية، حيث تتمثل فوائد القهوة بالليمون فى:-
1- تساهم القهوة بالليمون فى رفع معدلات الحرق فى الجسم، مما يؤدى إلى إنخفاض فى الوزن، كما أنها تعمل على حرق الدهون الزائدة بالجسم.
2- تعمل القهوة بالليمون على منح الجسم الطاقة والقدرة على التركيز.
3- يعمل الليمون على طرد السموم من الجسم كما يقلل من حدة التوتر.
4- مشروب القهوة بالليمون يعمل على التقليل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكلى.
5- تمثل القهوة بالليمون مشروبا فعالا فى إعاقة نمو البكتيريا داخل الفم، فضلا عن الحد من الرواسب.
6- على عكس الدراسات التى اثبتت أن القهوة تعمل على زيادة ضربات القلب أثبتت دراسات أخرى أن فوائد القهوة بالليمون تتمثل فى تحسين مستوى الكوليسترول فى الدم، وحماية القلب من انسداد الشرايين.
7- تعمل القهوة بالليمون على إمداد الجسم بالسوائل وبالتالي العمل على ترطيب الجسم.
تعمل القهوة بالحليب على :-
- زيادة الوزن نتيجة احتوائه على 57 سعر حرارى
- القهوة بالحليب تعمل على عسر الهضم نتيجة وجود نسبة كبيرة من الكافيين.
- تزيد القهوة بالحليب تسوس الأسنان