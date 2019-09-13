أضرار القهوة.. احذر 24 خطرا يهدد صحتك

اضرار القهوة على البنات





1- تؤدي إلى حدوث اضطراباتٍ في النوم والأرق، حيث تعتاد بعض السيدات على شرب القهوة قبل النوم مباشرة وبالتالى يسبب الخمول للجسم، والأرق.



2 - الإفراط فى تناول القهوة يسبب



3- الحصول على نصيب كميات كبيرة من فناجين القهوة يضعف التركيز عند البنات وبالتالى قد يؤثر على التحصيل الدراسي.



4 - أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تسبب عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم.



5 - من المعروف ان الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالي فقدان الماء فى الجسم.



6 - قد تصيب القهوة البنات بـ الإكتئاب ، وخاصة أنها تعمل على الانتباه وشهور السيدات بالتوتر.



7 - تؤكد بعض الدراسات أن القهوة تعمل على زيادة الوزن.



8 - تؤثر القهوة على الدورة الشهرية حيث أنها تزيد من الانقباضات والتعب المصاحب للدورة.



9 - تعمل القهوة على الإصابة بـ فقر الدم.



10 - الإفراط فى تناول المرأة الحامل للقهوة خلال حملها فإن احتمالية إنجاب طفل ضعيف جسديا كبيرة.



11- كما يمكن الإصابة بالحصوات نتيجة طرد الماء من الجسم وبتالى زيادة الترسبات على الكلى.



12- يمكن أن تسبب القهوة على الريق الإصابة بالتهابات المعدة.



13- جفاف البشرة وتقشرها.



اضرار القهوة على القلب

تحتوي القهوة على كميات كبيرة من الكافيين، الذي يؤثر على البنات بطبيعة الحال حيث أن أضرار القهوة على البنات تتمثل فى:1- تؤدي إلى حدوث اضطراباتٍ في النوم والأرق، حيث تعتاد بعض السيدات على شرب القهوة قبل النوم مباشرة وبالتالى يسبب الخمول للجسم، والأرق.2 - الإفراط فى تناول القهوة يسبب الصداع ، نظرا لإحتواه على كمية كبيرة من الكافيين، إلا أن البعض يعتقد أن تناول القهوة قد يزيل الصداع.3- الحصول على نصيب كميات كبيرة من فناجين القهوة يضعف التركيز عند البنات وبالتالى قد يؤثر على التحصيل الدراسي.4 - أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تسبب عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم.5 - من المعروف ان الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالي فقدان الماء فى الجسم.6 - قد تصيب القهوة البنات بـ، وخاصة أنها تعمل على الانتباه وشهور السيدات بالتوتر.7 - تؤكد بعض الدراسات أن القهوة تعمل على زيادة الوزن.8 - تؤثر القهوة على الدورة الشهرية حيث أنها تزيد من الانقباضات والتعب المصاحب للدورة.9 - تعمل القهوة على الإصابة بـ فقر الدم.10 - الإفراط فى تناول المرأة الحامل للقهوة خلال حملها فإن احتمالية إنجاب طفل ضعيف جسديا كبيرة.11- كما يمكن الإصابة بالحصوات نتيجة طرد الماء من الجسم وبتالى زيادة الترسبات على الكلى.12- يمكن أن تسبب القهوة على الريق الإصابة بالتهابات المعدة.13- جفاف البشرة وتقشرها.

اضرار القهوة على القلب ، العديد من الآثار السلبية على صحتك، حيث أنها تعمل على ارتفاع نبضات القلب وبالتالي زيادة معدل ضغط الدم، وخاصة أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يعمل على ارتفاع إفرازات هرمون الأدرينالين، كما أنها خطرا على الذين يعانون من مشاكل عضلة القلب أو انسداد الشرايين.



اضرار القهوة على القلب ..زيادة الدهون

تسبب، العديد من الآثار السلبية على صحتك، حيث أنها تعمل على ارتفاع نبضات القلب وبالتالي زيادة معدل ضغط الدم، وخاصة أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يعمل على ارتفاع إفرازات هرمون الأدرينالين، كما أنها خطرا على الذين يعانون من مشاكل عضلة القلب أو انسداد الشرايين.



لا يعى بعض الأشخاص أن القهوة تجلب لهم الموت البطئ وخاصة أنها تعمل على زيادة الدهون على القلب، وزيادة الوزن، وطرد الماء من الجسم، ولذلك ينصح الأطباء مرضي القلب بالابتعاد عن شرب القهوة.



ولكن الخطر الأكبر على محبي القهوة والذين يحصلون على 10 فناجين قهوة في اليوم، فإنهم الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض مثل زيادة ضربات القلب وغيرها، لذلك يُنصح دائما بشرب فنجان واحد يوميا.



لذلك الإلمام بكافة الأثار السلبية المتوقعة من الإفراط من شرب القهوة، ضرورة من أجل تجنبها، لذلك فإن عند تناول القهوة يبدأ الجسم فى امتصاص الكافيين وبعدها تظهر تلك الأعراض المتمثلة فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة إدرار البول.



فوائد القهوة للقلب



ولكن بعد سرد اضرار القهوة على القلب، هناك بعض الدراسات التي تحدثت عن فوائدها للقلب، والتى تشير إلى أنها القهوة تعزز من عمل عضلة القلب، وتحميه من الجلطات وتنظم ضرباته.



اضرار القهوة على البشرة



اضرار القهوة على البشرة كثيرة ومتعددة، فدائما ماتثبت صحة المثل القائل" اللى يزيد عن حده ينقلب ضده"، هذا الأمر ينطبق تمام على القهوة وخاصة أن الإفراط فى استخدامها يسبب اضرار جسيمة للبشرة من بينها :-



- تقوم القهوة على الإصابة بالجفاف وخاصة أنها تطرد المياه من الجسم.

- تزيد القهوة من حب الشباب

-ظهور الهالات السوداء حول العين

- تعمل القهوة على شحوب الوجه

- يُنصح دائما بعدم الإكثار من تناول أكثر من فنجانين قهوة فى اليوم يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالى فقدان المياه.



اضرار القهوة بالليمون ولكن بعد سرد اضرار القهوة على القلب، هناك بعض الدراسات التي تحدثت عن فوائدها للقلب، والتى تشير إلى أنها القهوة تعزز من عمل عضلة القلب، وتحميه من الجلطات وتنظم ضرباته.اضرار القهوة على البشرة كثيرة ومتعددة، فدائما ماتثبت صحة المثل القائل" اللى يزيد عن حده ينقلب ضده"، هذا الأمر ينطبق تمام على القهوة وخاصة أن الإفراط فى استخدامها يسبب اضرار جسيمة للبشرة من بينها :-- تقوم القهوة على الإصابة بالجفاف وخاصة أنها تطرد المياه من الجسم.- تزيد القهوة من حب الشباب-ظهور الهالات السوداء حول العين- تعمل القهوة على شحوب الوجه- يُنصح دائما بعدم الإكثار من تناول أكثر من فنجانين قهوة فى اليوم يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالى فقدان المياه.