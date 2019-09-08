أضرار القهوة على البنات.. انتبهى 13 مرضا يصيبك من شرب القهوة

عادة يعكف البعض عليها يوميا هو شرب القهوة، دون الدراية بما تفعله في جسم المرأة، ويستهلك العالم كله مايقرب من 2.25 مليار كوب من القهوة يوميا، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالي، اضرار القهوة على البنات.



اضرار القهوة على البنات

تحتوي القهوة على كميات كبيرة من الكافيين، الذي يؤثر على البنات بطبيعة الحال حيث أن أضرار القهوة على البنات تتمثل فى:



1- تؤدي إلى حدوث اضطراباتٍ في النوم والأرق، حيث تعتاد بعض السيدات على شرب القهوة قبل النوم مباشرة وبالتالى يسبب الخمول للجسم، والأرق.



2 - الإفراط فى تناول القهوة يسبب الصداع، نظرا لإحتواه على كمية كبيرة من الكافيين، إلا أن البعض يعتقد أن تناول القهوة قد يزيل الصداع.



3- الحصول على نصيب كميات كبيرة من فناجين القهوة يضعف التركيز عند البنات وبالتالى قد يؤثر على التحصيل الدراسي.



4 - أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تسبب عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم.



5 - من المعروف ان الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة إدرار البول وبالتالي فقدان الماء فى الجسم.



6 - قد تصيب القهوة البنات بالإكتئاب، وخاصة أنها تعمل على الانتباه وشهور السيدات بالتوتر.



7 - تؤكد بعض الدراسات أن القهوة تعمل على زيادة الوزن.



8 - تؤثر القهوة على الدورة الشهرية حيث أنها تزيد من الانقباضات والتعب المصاحب للدورة.



9 - تعمل القهوة على الإصابة بـ فقر الدم.



10 - الإفراط فى تناول المرأة الحامل للقهوة خلال حملها فإن احتمالية إنجاب طفل ضعيف جسديا كبيرة.



11- كما يمكن الإصابة بالحصوات نتيجة طرد الماء من الجسم وبتالى زيادة الترسبات على الكلى.



12- يمكن أن تسبب القهوة على الريق الإصابة بالتهابات المعدة.



13- جفاف البشرة وتقشرها.