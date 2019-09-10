اضرار القهوة بالليمون .. صداع وارتفاع ضغط الدم

اضرار القهوة بالليمون كثيرة ، ولكن يغفل عنها البعض ، ويشربونها دون مبالاة لآثارها السلبية على الصحة، فمن الممكن أن تسبب القهوة بالليمون سرعة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، فهل ورد فى ذهنك ماهية اضرار القهوة بالليمون على الجسم، وماذا تفعل بعد شرب فنجان منها مباشرة، وخاصة أنها تحتوى على كميات كبيرة من الكافين، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار القهوة بالليمون.
اضرار القهوة بالليمون
تسبب القهوة بالليمون اضرار عدة، العديد من المضاعفات وخاصة مع الإفراط فى تناولها، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية أضرار القهوة بالليمون:
1- تساهم القهوة بالليمون فى الإصابة بالصداع، فضلا عن حدوث الأرق، حيث يعتاد البعض على شربها فى الصباح الباكر وعلى معدة فارغة.
2- كما أثبتت الدراسات أن القهوة سبب رئيسي في عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم مما يعمل على ارتفاع ضغط الدم.
3- الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة الوزن وزيادة الدهون فى الجسم فضلا عن طرد الماء من الجسم وبالتالى زيادة الترسبات على الكلى، بالإضافة إلى الإصابة بقرحة المعدة.
وبعد معرفة اضرار القهوة بالليمون، ستصاب بالدهشة عندما تعرف أن بعض الدراسات أثبتت وجود فوائد للقهوة بالليمون، وخاصة لمتبعى الحمية الغذائية، حيث تتمثل فوائد القهوة بالليمون فى:-
1- تساهم القهوة بالليمون فى رفع معدلات الحرق فى الجسم، مما يؤدى إلى إنخفاض فى الوزن، كما أنها تعمل على حرق الدهون الزائدة بالجسم.
2- تعمل القهوة بالليمون على منح الجسم الطاقة والقدرة على التركيز.
3- يعمل الليمون على طرد السموم من الجسم كما يقلل من حدة التوتر.
4- مشروب القهوة بالليمون يعمل على التقليل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكلى.
5- تمثل القهوة بالليمون مشروبا فعالا فى إعاقة نمو البكتيريا داخل الفم، فضلا عن الحد من الرواسب.
6- على عكس الدراسات التى اثبتت أن القهوة تعمل على زيادة ضربات القلب أثبتت دراسات أخرى أن فوائد القهوة بالليمون تتمثل فى
تحسين مستوى الكوليسترول فى الدم، وحماية القلب من انسداد الشرايين.
7- تعمل القهوة بالليمون على إمداد الجسم بالسوائل وبالتالي العمل على ترطيب الجسم.
اضرار القهوة بالليمون
تسبب القهوة بالليمون اضرار عدة، العديد من المضاعفات وخاصة مع الإفراط فى تناولها، لذلك نرصد لكم فى السطور التالية أضرار القهوة بالليمون:
1- تساهم القهوة بالليمون فى الإصابة بالصداع، فضلا عن حدوث الأرق، حيث يعتاد البعض على شربها فى الصباح الباكر وعلى معدة فارغة.
2- كما أثبتت الدراسات أن القهوة سبب رئيسي في عدم انتظام ضربات القلب وبالتالى ارتفاع ضغط الدم، وخاصة أن الكافيين يعمل على زيادة إفرازات هرمون الأدرينالين فى الجسم مما يعمل على ارتفاع ضغط الدم.
3- الإفراط فى تناول القهوة يعمل على زيادة الوزن وزيادة الدهون فى الجسم فضلا عن طرد الماء من الجسم وبالتالى زيادة الترسبات على الكلى، بالإضافة إلى الإصابة بقرحة المعدة.
وبعد معرفة اضرار القهوة بالليمون، ستصاب بالدهشة عندما تعرف أن بعض الدراسات أثبتت وجود فوائد للقهوة بالليمون، وخاصة لمتبعى الحمية الغذائية، حيث تتمثل فوائد القهوة بالليمون فى:-
1- تساهم القهوة بالليمون فى رفع معدلات الحرق فى الجسم، مما يؤدى إلى إنخفاض فى الوزن، كما أنها تعمل على حرق الدهون الزائدة بالجسم.
2- تعمل القهوة بالليمون على منح الجسم الطاقة والقدرة على التركيز.
3- يعمل الليمون على طرد السموم من الجسم كما يقلل من حدة التوتر.
4- مشروب القهوة بالليمون يعمل على التقليل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وأمراض الكلى.
5- تمثل القهوة بالليمون مشروبا فعالا فى إعاقة نمو البكتيريا داخل الفم، فضلا عن الحد من الرواسب.
6- على عكس الدراسات التى اثبتت أن القهوة تعمل على زيادة ضربات القلب أثبتت دراسات أخرى أن فوائد القهوة بالليمون تتمثل فى
تحسين مستوى الكوليسترول فى الدم، وحماية القلب من انسداد الشرايين.
7- تعمل القهوة بالليمون على إمداد الجسم بالسوائل وبالتالي العمل على ترطيب الجسم.