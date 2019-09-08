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اضرار القهوة على القلب .. ماذا يحدث لجسمك بعد شرب فنجان منها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 07:52 م
اضرار القهوة على
اضرار القهوة على القلب
أمينة الدسوقى
تنمو فى أكثر من 70 بلدًا، تعد ثاني أكثر السلع تداولًا في العالم بعد النفط الخام، تلك هي القهوة التي لا يستغنى عنها بعض الناس، كما أنهم لا يستطيعون العيش من دونها، وخاصة أن شرب القهوة فى العالم كله مايقرب من 2.25 مليار كوب من القهوة يوميًا، ولذلك فإن القهوة تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ولكن قد لايعلم البعض أن اضرار القهوة على القلب متعددة.

اضرار القهوة على القلب
نسبة كبيرة من الناس يبدؤون يومهم بها ويشربونها على معدة فارغة دون الإلمام بما تسببه تلك القهوة من أضرار على القلب، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى اضرار القهوة على القلب.

ارتفاع نبضات القلب
تسبب اضرار القهوة على القلب، العديد من الآثار السلبية على صحتك، حيث أنها تعمل على ارتفاع نبضات القلب وبالتالي زيادة معدل ضغط الدم، وخاصة أنها تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين الذي يعمل على ارتفاع إفرازات هرمون الأدرينالين، كما أنها خطرا على الذين يعانون من مشاكل عضلة القلب أو انسداد الشرايين.

زيادة الدهون
لا يعى بعض الأشخاص أن القهوة تجلب لهم الموت البطئ وخاصة أنها تعمل على زيادة الدهون على القلب، وزيادة الوزن، وطرد الماء من الجسم، ولذلك ينصح الأطباء مرضي القلب بالابتعاد عن شرب القهوة.

ولكن الخطر الأكبر على محبي القهوة والذين يحصلون على 10 فناجين قهوة في اليوم، فإنهم الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض مثل زيادة ضربات القلب وغيرها، لذلك يُنصح دائما بشرب فنجان واحد يوميا.

لذلك الإلمام بكافة الأثار السلبية المتوقعة من الإفراط من شرب القهوة، ضرورة من أجل تجنبها، لذلك فإن عند تناول القهوة يبدأ الجسم فى امتصاص الكافيين وبعدها تظهر تلك الأعراض المتمثلة فى ارتفاع ضغط الدم وزيادة إدرار البول.

فوائد القهوة للقلب
ولكن بعد سرد اضرار القهوة على القلب، هناك بعض الدراسات التي تحدثت عن فوائدها للقلب، والتى تشير إلى أنها القهوة تعزز من عمل عضلة القلب، وتحميه من الجلطات وتنظم ضرباته.

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