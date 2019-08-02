أضرار القهوة بالحليب .. 4 مخاطر أبرزها السمنة

أبحاث علمية عن أضرار القهوة بالحليب :



ما هي مادة البوليفينول؟



عوامل تتحكم في أضرار القهوة بالحليب :



أضرار القهوة بالحليب :



1- تزيد الوزن:



3- صعبة الهضم :



4- تزيد تسوس الأسنان :



وذلك لأن الحليب غني بمادة اللاكتوز التي تزيدنمو البيكتريا في الفم، وعند إضافة السكر لمشروب القهوة بالحليب، تتفاقم أومة تسوس الأسنان، ولكن الحل هنا بسيط ويكمن في تناول كوب ماء بعد شرب القهوة بالحليب.



نصائح للتقليل من أضرار القهوة بالحليب :



1- تناول كوب من الماء بعد كل مرة تشرب فيها كوب قهوة بالحليب

2- اغسل أسنانك بعد تناول القهوة سواء السادة أو الحليب

3- يفضل تناول كوب القهوة بالحليب في المساء حتى تقلل من تركيز الكافيين في الدم، ولا يؤثر على موعد نومك.



تعتبرمن المشروبات اليومية التي يتناولها الكثير خاصة في الصباح، فبدلًا من تناول كوب القهوة على الريق، يتم خلطه بالحليب، كذلك مشروبات أخرى كالكابتشينو، وعلى الرغم من أنها مشروب مهم للكثير كل يوم، إلا أن الأطباء حذروا من الإكثار من تناوله، والبعض أيضًا حذر منبعد إجراء بحث شامل ، وجدت الكثير من الدراسات أن الحليب المضاف لهذا المشروب يقلل من امتصاص الجسم لأحماض الكلوروجينيك المتوفرة في القهوة، وذلك بحسب موقع coffeescience.كما أثبتت مجموعة من الأبحاث أن إضافة الحليب إلى القهوة يعيق فوائد القهوة بالنسبة للجسم ، وخاصة مادة البوليفينول التي تجري في الدم لفترة طويلة عقب تناول كوب القهوة السوداء دون إضافة الحليب.هي مادة موجودة بالقهوة وعبارة عن مضادات قوية للأكسدة وهي ضرورية للمساعدة في تقليل تلف الخلايا بالجسم.بعض الأبحاث أثبتت عدم جدوى إضافة الحليب للقهوة، لكن البعض الآخر حذر منها، لكن هناك عدة عوامل تتحكم في مدى الضرر الواقع على الجسم عند إضافة الحليب إلى القهوة، وهي :- نوع الحليب نفسه ( كامل الدسم - منزوع الدسم)- كمية الحليب المضافة للقهوة- نوع القهوة- كمية الكافيين- الوقت الذي تتناول فيه القهوة بالحليبالأمر ليس في غاية الخطورة، لكن بعض الدراسات والأبحاث حذرت من إضافة الحليب إلى القهوة بشكل مستمر، خاصة وأن القهوة مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الكثير من الأمراض، وقد تتأثر بإضافة الحليب، لكن يمكن توخي الحذر من تناوللما لها من بعض الأضرار، ومنها :كوب من القهوة السوداء العادية يحتوي على 4.7 سعرة حرارية فقط ، لكن عند إضافة الحليب ومكعب السكر يصل سعراتها الحرارية إلى 57 سعرة حرارية، وهو فارق كبير بين الكوبين خاصة إذا كنت تشرب ثلاثة أكواب أو أكثر في اليوم.2- كوب القهوة السادة دون إي إضافات غني بمضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم، كما تساعد على تنظيف الجسم والخلايا من السموم، وتخلص جسدك من الخلايا التالفة ، لكن عند إضافة الحليب للقهوة فقد تقل قيمة تلك الفائدة.فالحليب بشكل عام ثقيلًا على المعدة، وعند إضافته إلى القهوة يصبح صعب الهضم نتيجة اتحاد الكافيين الموجود في القهوة مع البروتين الموجود في الحليب، وهنا يصبح امتصاصه صعب على الجسم وخاصة لأصحاب القولون.